港报社评：善理环评之争，除新跑道障碍--星岛日报6月24日

机场管理局发表新跑道环境评估报告，部分环保团体不收货，质疑内容「不尽不实」。如果重现当年港珠澳大桥工程因环评受到司法覆核拖延，不止纳税人要付出高昂代价，更可能因无力接待而赶客到附近机场，削弱香港国际空运枢纽的竞争优势。

机管局委聘海内外专家组成的环评团队，研究2年，交出一叠厚达3尺的香港历来最大份环评报告，列出跑道施工期间和落成运作后对环境的影响，提出250项缓解措施，务求把影响降至可接受的水平。

附近居民最担心的是飞机升降噪音和空气污染破坏生活质素。争议较大的，是600多公顷填海工程对海洋生态的影响，当中以中华白海豚的栖息和生存，最惹人关注。

环保人士批评填海工程将令白海豚绝迹这一带海面。环评报告已经建议在跑道落成后，在北面划设新海岸公园，作为补偿。环保团体则对「先破坏，后补偿」的做法不以为然，指破坏了的生态不能完全复原。

环保组织考虑事物，以保育为先决条件，提出的要求，希望零损失，理想成分较高，有环保人士更要求重做跑道工程环评。当局要做的，是听取环保团体就白海豚和其他海洋生物保育的建议后，能够择善采纳，至于不能采纳者则要据理交代，务求整个环评处理过程符合程序公义。

香港一再遭受工程愈拖长愈贵的教训，当局估计跑道工程每拖1年会超支90至100亿元。不过，纵使大家为跑道工程心急，都要避免「霸王硬上弓」，造就司法覆核理据或各式各样拉布拖延的藉口，变成欲速不达。