港报社评：善理环评之争，除新跑道障碍--星岛日报6月24日

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
机场管理局发表新跑道环境评估报告，部分环保团体不收货，质疑内容「不尽不实」。如果重现当年港珠澳大桥工程因环评受到司法覆核拖延，不止纳税人要付出高昂代价，更可能因无力接待而赶客到附近机场，削弱香港国际空运枢纽的竞争优势。
机管局委聘海内外专家组成的环评团队，研究2年，交出一叠厚达3尺的香港历来最大份环评报告，列出跑道施工期间和落成运作后对环境的影响，提出250项缓解措施，务求把影响降至可接受的水平。
附近居民最担心的是飞机升降噪音和空气污染破坏生活质素。争议较大的，是600多公顷填海工程对海洋生态的影响，当中以中华白海豚的栖息和生存，最惹人关注。
环保人士批评填海工程将令白海豚绝迹这一带海面。环评报告已经建议在跑道落成后，在北面划设新海岸公园，作为补偿。环保团体则对「先破坏，后补偿」的做法不以为然，指破坏了的生态不能完全复原。
环保组织考虑事物，以保育为先决条件，提出的要求，希望零损失，理想成分较高，有环保人士更要求重做跑道工程环评。当局要做的，是听取环保团体就白海豚和其他海洋生物保育的建议后，能够择善采纳，至于不能采纳者则要据理交代，务求整个环评处理过程符合程序公义。
香港一再遭受工程愈拖长愈贵的教训，当局估计跑道工程每拖1年会超支90至100亿元。不过，纵使大家为跑道工程心急，都要避免「霸王硬上弓」，造就司法覆核理据或各式各样拉布拖延的藉口，变成欲速不达。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。