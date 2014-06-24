港报社评：造假造过头，「占中公投」自暴丑--文汇报6月24日

「占中公投」投票系统漏洞百出，有内地网络专家就亲身试验，非香港居民利用网络生成的香港身份证号码也可以成功投票。「占中公投」利用无凭无据的黑客攻击为藉口，将网上投票伺服器搬到外国，明显是为了方便笃数造假，其所声称70万投票人数，根本不可信。不过，「占中」搞手造假造过了头，夸张失实的投票人数最终自暴其丑，反而让市民看清真相。

「占中公投」运作至今早被揭发系统存在大量漏洞，就是给有心人造假提供方便。整个网上系统犹如无掩鸡笼，任何人都可以通过网络在外地轻易造出数以十万计的票数。港大民研计划总监锺庭耀亦承认投票系统有漏洞，但既然「占中」搞手知道系统可以轻易造假，说明他们是有心利用漏洞笃数，制造出数十万人投票的虚假结果。

为了掩饰造票勾当，「占中公投」在正式开始投票前几日，自编自导自演所谓黑客攻击闹剧，表示投票系统遭到国家级的攻击。「占中」搞手随即借题发挥，指是受到严重打压以博取公众同情。不论从哪个角度看，所谓黑客攻击都不成立。唯一解释是，「占中」搞手故意导演出这场黑客风波，是为之后不正常的投票人数制造所谓理由，可惜由于笃数造假太过离谱，反让人看清底细。

必须指出的是，「占中公投」在自称受到国家级网络攻击后，就将网上投票系统的伺服器转到外国一间名为「CloudFlare」的公司。而且，在伺服器转移至外国之后，所谓黑客攻击便再没有发生，说明「占中公投」故意移走伺服器，只不过为了方便任意造假笃数，社会各界应看清真相。