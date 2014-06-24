《路透晚报》--6月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：商务部取消外商投资公司首次出资比例和最低注册资本限制

中国商务部周二发布通知，决定取消对外商投资（含台、港、澳投资）的公司首次出资比例、货币出资比例和出资期限的限制或规定，同时除法律、行政法规以及国务院决定对特定行业注册资本最低限额另有规定外，取消公司最低注册资本的限制。

--中国金融：改革存款准备金制度，可按期限确定不同存准率--社科院专家

中国社科院金融研究所副所长殷剑锋撰文指出，应改革法定存款准备金制度，可首先降低、甚至取消中长期定期存款法定准备金要求的做法，按照非金融企业和居民存款的期限确定不同法定存款准备金率。

--专家观点：中国应争取人民币可兑换而非自由兑换--任志刚

香港金融管理局前总裁、现任中国金融学会执行副会长任志刚在其新书《居安思危》中称，衡量过全无约束的自由兑换对货币及金融稳定所带来的风险后，认为中国应争取人民币可兑换而非自由兑换。换言之，就国际货币基金组织所界定的所有国际经常帐及资本帐项目所需，人民币是可兑换的，但要设立申请及审批机制、视乎情况施加合适条件及呈交资料以作监察，并行使保留权在条件未获达成的情况下取消兑换，以及对违反相关规则及规例作出适当的制裁。

--《热点聚焦》招商银行借银联卡助港人购内地理财产品引监管关注

尽管香港居民向内地同名人民币汇款仍维持每天8万元的最高限额，但已有银行为招徕生意而打起“擦边球”。招商银行近期提供的“另类通道”就悄然突破该红线，但与此同时亦因变相突破外汇管制而引起监管层关注。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购规模创近一个月单日新低，季末资金预期仍稳

中国央行公开市场周二正回购操作规模创近一个月单日新低，当日仍维持小额净投放。业内人士表示，当前机构对季末流动性预期尚稳定，不过面对敏感时点的临近，公开市场或将延续小幅净投放，以避免对市场带来不必要的扰动。

--新债招标：半年末前中国国开行四期债结果向好，大行需求稳定形成支撑

在半年末将近之时，中国国家开发银行周二招标的四期债，结果均低于预期。因大型银行目前资金压力不大，且国开债自身的手续费及流动性好优势支撑需求，其中一年和三年期收益率并低于农发上日同期债水平。

--《中国新债》今年第五期150亿元铁道债拟7月8日招标，期限10年--消息

两位消息人士周二透露，中国铁路总公司拟定于7月8日招标发行150亿元人民币铁路建设债券(企业债)，全部为10年期品种，此为今年第五期铁道债，投标利率区间为4.70%-5.70%。

--中国债市动态：现券波动较小，公开市场单日净投放缩量但资金平稳

中国银行间市场周二现券波动较小；央行公开市场正回购操作量略超预期，单日净投放缩量，不过场内资金面稳定，可跨月底的七天质押式回购利率仅微涨，机构对后续资金预期亦较乐观，现券表现亦波澜不惊。

--中国货币市场：资金供求整体仍平稳，七天资金跨月但波动有限

中国银行间资金市场周二隔夜及14天质押式回购利率走高，不过更多受盘初高价成交以及信用债质押拉高均价因素带动，资金整体供求仍平稳，七天资金今日开始跨月，但利率波动有限。

--中国债市：公开市场操作中性利率互换变动不大，关注季末资金波动

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二变动不大。交易员指出，公开市场今日小幅净投放，操作属中性故几无扰动；季末时点资金价格波动受关注，不过考虑机构早有准备，七天回购品种利率上行压力尚可。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘略走软，短线料持稳但须防月底大额购汇

中国人民币兑美元周二略走软，盘间波幅较窄。中间价微幅高开，延续企稳态势。交易员称短期内横盘整理可能性较高，但也要关注临近月底时会不会出现大额购汇对汇率产生冲击。

--离岸人民币：台湾金管会称将寻求大陆民企发行宝岛债

台湾金管会周二指出，将寻求大陆民企到台湾发行宝岛债。6月以后宝岛债市场应该会有各种不同的发行人，台湾也会和其他地区的离岸中心寻求合作发行。

【证券/行业】

--中港个股：农行称当前发行优先股时机较好，因流动性比较充裕

按资产计中国第三大银行--中国农业银行董事长蒋超良表示，当前是比较好的优先股发行窗口，因流动性比较充裕，且这种方式避免了伤及老股东的权益。

--香港个股：服装商华鼎委托贷款深陷中都，银行确认已发生违约

服装制造商华鼎集团周一晚间发布公布称，已获宁波银行和交通银行确认，有二笔委托贷款的利息在约定期限内，未有按时结清。而值得关注的是，该两笔贷款的借款人，恰恰就是本地媒体近日纷纷报导的杭州知名企业--中都集团。

--中国股市：沪综指震荡收涨，资金面紧张局面有所缓解

中国股市沪综指周二震荡收涨，化工、军工类股升幅居前。分析师表示，新股申购资金陆续解冻令前期资金紧张局面有所缓解，但市场整体活跃度有所降低，盘中明显缺乏热点，观望氛围仍然浓厚。

--中国新股：A股申购资金规模扩容逾两千亿元,网下配售成广种薄收

在中国A股首次公开发行(IPO)6月中旬重启后，因新股发行市盈率相对较低，国内股票一级市场的申购资金规模提升了逾两千亿元人民币，但机构原本热衷的网下配售因回拨机制改变，导致其收益率大幅下降。

--中港个股：万科H股周三以介绍形式在香港上市，涉及约13.15亿股H股

中国房地产龙头--万科企业股份有限公司称，其B转H股的境外上市外资股将于周三（25日）以介绍形式在香港联交所主板上市，涉及约13.15亿股H股，占已发行总股数约11.9%。

--中国新股：拥有多位明星股东的唐德影视拟登陆创业板--预披露

在新一批预披露的拟上市公司中，浙江唐德影视股份有限公司受人关注。这家拟登陆深圳创业板的公司，其股东名单中，范冰冰、赵薇、张丰毅等国内一线影星亦名列其中。而中国证监会亦督促已受理的拟上市公司在6月底前完成预披露。

--中国基金：国金证券与诺亚携手设立并购基金，一期规模15亿元