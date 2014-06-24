《路透晚报》--6月24日日间新闻摘要（中港台）

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国政策：商务部取消外商投资公司首次出资比例和最低注册资本限制
中国商务部周二发布通知，决定取消对外商投资（含台、港、澳投资）的公司首次出资比例、货币出资比例和出资期限的限制或规定，同时除法律、行政法规以及国务院决定对特定行业注册资本最低限额另有规定外，取消公司最低注册资本的限制。
--中国金融：改革存款准备金制度，可按期限确定不同存准率--社科院专家
中国社科院金融研究所副所长殷剑锋撰文指出，应改革法定存款准备金制度，可首先降低、甚至取消中长期定期存款法定准备金要求的做法，按照非金融企业和居民存款的期限确定不同法定存款准备金率。
--专家观点：中国应争取人民币可兑换而非自由兑换--任志刚
香港金融管理局前总裁、现任中国金融学会执行副会长任志刚在其新书《居安思危》中称，衡量过全无约束的自由兑换对货币及金融稳定所带来的风险后，认为中国应争取人民币可兑换而非自由兑换。换言之，就国际货币基金组织所界定的所有国际经常帐及资本帐项目所需，人民币是可兑换的，但要设立申请及审批机制、视乎情况施加合适条件及呈交资料以作监察，并行使保留权在条件未获达成的情况下取消兑换，以及对违反相关规则及规例作出适当的制裁。
--《热点聚焦》招商银行借银联卡助港人购内地理财产品引监管关注
尽管香港居民向内地同名人民币汇款仍维持每天8万元的最高限额，但已有银行为招徕生意而打起“擦边球”。招商银行近期提供的“另类通道”就悄然突破该红线，但与此同时亦因变相突破外汇管制而引起监管层关注。
【固定收益】
--中国公开市场：正回购规模创近一个月单日新低，季末资金预期仍稳
中国央行公开市场周二正回购操作规模创近一个月单日新低，当日仍维持小额净投放。业内人士表示，当前机构对季末流动性预期尚稳定，不过面对敏感时点的临近，公开市场或将延续小幅净投放，以避免对市场带来不必要的扰动。
--新债招标：半年末前中国国开行四期债结果向好，大行需求稳定形成支撑
在半年末将近之时，中国国家开发银行周二招标的四期债，结果均低于预期。因大型银行目前资金压力不大，且国开债自身的手续费及流动性好优势支撑需求，其中一年和三年期收益率并低于农发上日同期债水平。
--《中国新债》今年第五期150亿元铁道债拟7月8日招标，期限10年--消息
两位消息人士周二透露，中国铁路总公司拟定于7月8日招标发行150亿元人民币铁路建设债券(企业债)，全部为10年期品种，此为今年第五期铁道债，投标利率区间为4.70%-5.70%。
--中国债市动态：现券波动较小，公开市场单日净投放缩量但资金平稳
中国银行间市场周二现券波动较小；央行公开市场正回购操作量略超预期，单日净投放缩量，不过场内资金面稳定，可跨月底的七天质押式回购利率仅微涨，机构对后续资金预期亦较乐观，现券表现亦波澜不惊。
--中国货币市场：资金供求整体仍平稳，七天资金跨月但波动有限
中国银行间资金市场周二隔夜及14天质押式回购利率走高，不过更多受盘初高价成交以及信用债质押拉高均价因素带动，资金整体供求仍平稳，七天资金今日开始跨月，但利率波动有限。
--中国债市：公开市场操作中性利率互换变动不大，关注季末资金波动
中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二变动不大。交易员指出，公开市场今日小幅净投放，操作属中性故几无扰动；季末时点资金价格波动受关注，不过考虑机构早有准备，七天回购品种利率上行压力尚可。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘略走软，短线料持稳但须防月底大额购汇
中国人民币兑美元周二略走软，盘间波幅较窄。中间价微幅高开，延续企稳态势。交易员称短期内横盘整理可能性较高，但也要关注临近月底时会不会出现大额购汇对汇率产生冲击。
--离岸人民币：台湾金管会称将寻求大陆民企发行宝岛债
台湾金管会周二指出，将寻求大陆民企到台湾发行宝岛债。6月以后宝岛债市场应该会有各种不同的发行人，台湾也会和其他地区的离岸中心寻求合作发行。
【证券/行业】
--中港个股：农行称当前发行优先股时机较好，因流动性比较充裕
按资产计中国第三大银行--中国农业银行董事长蒋超良表示，当前是比较好的优先股发行窗口，因流动性比较充裕，且这种方式避免了伤及老股东的权益。
--香港个股：服装商华鼎委托贷款深陷中都，银行确认已发生违约
服装制造商华鼎集团周一晚间发布公布称，已获宁波银行和交通银行确认，有二笔委托贷款的利息在约定期限内，未有按时结清。而值得关注的是，该两笔贷款的借款人，恰恰就是本地媒体近日纷纷报导的杭州知名企业--中都集团。
--中国股市：沪综指震荡收涨，资金面紧张局面有所缓解
中国股市沪综指周二震荡收涨，化工、军工类股升幅居前。分析师表示，新股申购资金陆续解冻令前期资金紧张局面有所缓解，但市场整体活跃度有所降低，盘中明显缺乏热点，观望氛围仍然浓厚。
--中国新股：A股申购资金规模扩容逾两千亿元,网下配售成广种薄收
在中国A股首次公开发行(IPO)6月中旬重启后，因新股发行市盈率相对较低，国内股票一级市场的申购资金规模提升了逾两千亿元人民币，但机构原本热衷的网下配售因回拨机制改变，导致其收益率大幅下降。
--中港个股：万科H股周三以介绍形式在香港上市，涉及约13.15亿股H股
中国房地产龙头--万科企业股份有限公司称，其B转H股的境外上市外资股将于周三（25日）以介绍形式在香港联交所主板上市，涉及约13.15亿股H股，占已发行总股数约11.9%。
--中国新股：拥有多位明星股东的唐德影视拟登陆创业板--预披露
在新一批预披露的拟上市公司中，浙江唐德影视股份有限公司受人关注。这家拟登陆深圳创业板的公司，其股东名单中，范冰冰、赵薇、张丰毅等国内一线影星亦名列其中。而中国证监会亦督促已受理的拟上市公司在6月底前完成预披露。
--中国基金：国金证券与诺亚携手设立并购基金，一期规模15亿元
中国最大独立财富管理机构--诺亚控股与国金证券近日发起设立上海国金鼎兴一期股权投资基金中心，双方合作试水并购基金，该基金一期规模15亿元人民币。 （完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
================== 今日重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 *15:30 罗兵咸永道中国银行业研究报告记者会。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公布首季业绩。 国药控股公布首季业绩。 中远海运港口公布首季业绩。 粤海置地公布首季业绩。 中国铝业公布首季业绩。 东方证券公布首季业绩。 华能国际电力股份公布首季业绩。 马鞍山钢铁股份公布首季业绩。 15:30 朗廷股东周年大会。 4月26日（周三） 安徽海