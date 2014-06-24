大地期货：沪铜继续回升的基础不稳，中长线料振荡回落

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
以下内容节选自6月24日的《期货日报》：
周一沪铜价格<0#SCF:>在市场炒作德拉吉讲话与汇丰中国制造业PMI数据回升的情况下出现大幅拉升，但从铜价上升的可持续性来看，继续回升的基础并不稳固，短线回升并不会对中长线的振荡回落之势造成破坏。
当前持续发酵的青岛港融资骗贷调查虽然只涉及青岛港的铜、铝及铁矿石库存，但随着时间的推移，这一调查将向上海港和广州港漫延。从当前青岛港的调查来看，目前涉及融资铜业务的银行已基本停止新的融资贷款业务，并对即将到期的融资业务不再展期，这对国内融资铜的需求产生较大打击。
在当前国内铜已进入消费淡季且下游开工率及采购均有所回落的情况下，产量却有所回升，使得供需形势变得更为严峻。从交易角度来看，短线宜以观望为主，可少量逢高抛空，而中长线的战略空单可继续持有。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。