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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 09:37 BJT

香港个股：越秀地产以逾7.1亿元人民币出售广州一批非核心物业

路透香港6月24日 - 中国房地产商--越秀地产股份有限公司 周二宣布，将以总代价约7.145亿元人民币出售一批位于广州的非核心物业，预期出售可录得约4.3亿元除税前收益。

公司的声明称，是次出售的物业位于广州天河区珠江新城，买方为独立第三方方兴环球有限公司。

越秀地产指出，是次出售的是集团的非核心资产，符合其出售其非核心资产并调整资产组合的战略。公司拟将出售所得资金用作一般营运资金。

越秀地产早盘初段股价微跌0.68%，报1.46港元；大盘恒生指数 则升0.3%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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