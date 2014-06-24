香港个股：越秀地产以逾7.1亿元人民币出售广州一批非核心物业

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透香港6月24日 - 中国房地产商--越秀地产股份有限公司 周二宣布，将以总代价约7.145亿元人民币出售一批位于广州的非核心物业，预期出售可录得约4.3亿元除税前收益。
公司的声明称，是次出售的物业位于广州天河区珠江新城，买方为独立第三方方兴环球有限公司。
越秀地产指出，是次出售的是集团的非核心资产，符合其出售其非核心资产并调整资产组合的战略。公司拟将出售所得资金用作一般营运资金。
越秀地产早盘初段股价微跌0.68%，报1.46港元；大盘恒生指数 则升0.3%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。