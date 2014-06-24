台湾货币市场：短率区间高位续扬，部分银行少量供应跨月资金

* 短率区间高位续升

* 部分银行开始供给跨月拆出

* 少数票券商为平帐屈就高利率短票

* 债券RP稳于区间高位

记者 高洁如

路透台北6月24日 - 台湾银行间短率周二高位续升。时序进入季底的紧张期，短率承做虽大致持稳，但区间的高位仍有扬升压力，部分银行业虽已开始拆出跨月资金，但是金额仍是少数，且对象仍多局限于肯开高利率的票券商。

交易员表示，目前月内的资金仍然很多，利率也都在低位，甚至不少银行还为了如何有效消化月内资金而苦恼。至于跨月的拆出目前仍不算普遍，交易双方还在互相保密的阶段，拆款的区间高位续在高位。

〞好多家银行有拆出跨月的钱，但他们都叫我不能讲。〞一位熟知此事的交易员说。

交易商表示，由于季底银行计算资本计提的缘故，因此在跨月的拆出金额上相当小心，不愿意太早释出跨月的资金。

〞现在就是先过一天算一天。〞一位小型商银交易员说。

本地时间1203时：

--台币兑美元 暂收升6.2分报29.977。

--台湾加权股价指数 升0.15%，报9,242.32点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日为0.387%；今日区间暂落在0.295-0.435%，上日在0.295-0.43%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.51%，上日在0.380-0.480%。今日一周(2-7天)的拆款已涵盖跨月天期。

**短票利率稳中透坚**

至于短票部分，今日的短票金额不多，大部分短票的成交利率仍稳于上日，但是部分票券商为了平帐，因此少部分短票还是得屈就有余钱的银行开出的高利率。

今日少数大型银行成交的自保短票利率高见0.70%，金额不多。

而为因应季底的缺口，票券商也还是扩大拆款的金额，因应需求升高。

今日短票成交以跨月短票为主。与寿险、投信和金融机构跨月短票的成交利率区间扩大至0.60-0.70%，上日在0.60-0.69%。

台湾央行今日存单到期金额1,828.65亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆6,800.15亿台币，本周余日的存单落点分别为：周三3,470.80亿、周四4,376.50亿及周五2,861.70亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为146亿台币，超额准备为负211亿台币、加计前期1%的超额准备为1,876亿台币。

**RP利率持稳区间高位**

债券市场附买回(RP)利率持稳区间高位。今日有额度较大的金融债与公司债交割，大型寿险自数家投信抽钱，使得分配较为不均，跨月资金难觅。

交易员认为，短票市场成交利率飙高，连带影响可双边承做短票与债券RP的投信客户，将资金挪向短票市场，此让市场心生警惕，预料周五短率还有进一步走高的机会。

〞投信这几天很不稳定，我们尽量找法人或寿险拿钱。〞一位大型证券商交易员说。

另一家证券商交易员则指出，今日资金较为吃紧，有投信被寿险抽钱，且银行端的资金也较为紧张。

他认为，周五预估有350亿台币五年公债要交割，届时证券商料将有较大资金需求，因此不能排除RP利率有走高机会。

证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.54%比重较高。跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，0.65%比重增加。

票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.60%；极短天期公司债利率降至0.40-0.48%。

今日有兆丰银71亿金融债、中国输出入银10亿金融债、南亚 100亿公司债交割。

本周公债/公司债/金融债发行总额初估924亿台币，余日发行情况为：周三台银55亿金融债、新光银25亿金融债；周四台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债；周五信义房屋 30亿公司债、台银35亿金融债、五年期公债预计350亿台币。