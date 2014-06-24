台湾央行：共发行1,828.7亿台币存单，存单发行余额增0.05亿

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透台北6月24日 - 台湾央行周二公布，共发行1,828.7亿台币存单。与今日存单到期金额1,828.65亿相较，存单发行余额增0.05亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,796.7
91天期 0.93 22.0
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行4,258.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,774.45亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为146亿台币，超额准备为负211亿台币、加计前期1%的超额准备为1,876亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月