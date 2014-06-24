宝城期货：沪钢后市反弹空间有限，抄底需谨慎

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
以下内容节选自6月24日的《期货日报》：
近期，黑色产业链品种反弹，其中沪钢1410合约 期价在3000元/吨一线获得支撑后振荡走高。钢企盈利改善导致供给压力不减，而房地产市场低迷，基建投资乏善可陈，钢铁行业需求端难乐观，后市沪钢反弹空间或将有限，建议投资者谨慎抄底。
近期政策托底预期升温，黑色产业链期货品种纷纷开始反弹。但是现货市场走势仍然疲弱，上周国内建筑钢材价格继续探底。截至6月20日，全国主要城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为3172元/吨，周环比下跌36元/吨。虽然4月以来微刺激政策不断出台，但是刺激力度总体有限，国内经济去产能和结构调整仍在进行，后期房地产市场风险可能成为经济下行的最大隐忧。(完)
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本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。