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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 09:39 BJT

宝城期货：沪钢后市反弹空间有限，抄底需谨慎

以下内容节选自6月24日的《期货日报》：

近期，黑色产业链品种反弹，其中沪钢1410合约 期价在3000元/吨一线获得支撑后振荡走高。钢企盈利改善导致供给压力不减，而房地产市场低迷，基建投资乏善可陈，钢铁行业需求端难乐观，后市沪钢反弹空间或将有限，建议投资者谨慎抄底。

近期政策托底预期升温，黑色产业链期货品种纷纷开始反弹。但是现货市场走势仍然疲弱，上周国内建筑钢材价格继续探底。截至6月20日，全国主要城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为3172元/吨，周环比下跌36元/吨。虽然4月以来微刺激政策不断出台，但是刺激力度总体有限，国内经济去产能和结构调整仍在进行，后期房地产市场风险可能成为经济下行的最大隐忧。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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