重发-路透专访：加拿大财长提醒投资人警惕风险，勿单纯追求回报率

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路透伦敦6月23日 - 加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周一警告称，投资者在追求更高回报时，可能会对风险作出错误的判断。他还表示，决策层应该密切关注这一问题。

奥利佛在伦敦接受路透采访时表示，全球经济依然容易受到金融市场动荡的影响。

“我们一再强调，国际金融市场仍然很脆弱。部分为宏观经济和货币政策问题，但也有地缘政治的关系。”他说。

加拿大是较好抵御了2008-2009年全球金融危机的国家之一，部分原因是该国银行业受到严密监管以及市场对其自然资源需求强劲。

不过，尽管伊拉克冲突逐步加剧，俄罗斯与乌克兰间的紧张局势仍在持续，但全球股市再度逼近纪录高位，那些一度被认为高风险国家的借贷成本，也逐步和安全资产的定价趋同。

奥利佛说，这引发了一些疑问，即投资者是否在全球经济成长率较低的背景下一味追求高回报，却忽略了风险。

奥利佛澄清，这一背景下并非暗指加拿大资产，并表示，该国欢迎海外资金投入自然资源等领域。