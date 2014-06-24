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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 10:28 BJT

《中国新债》今年第五期150亿元铁道债拟7月8日招标，期限10年--消息

路透上海6月24日 - 两位消息人士周二透露，中国铁路总公司拟定于7月8日招标发行150亿元人民币铁路建设债券(企业债)，全部为10年期品种，此为今年第五期铁道债，投标利率区间为4.70%-5.70%。

中国铁路总公司今年企业债发行额度为1,500亿元。

路透目前暂未能联系到铁路总公司对此予以置评。

以下为今年已发行铁道债招标细节：

金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间

(亿元) (年) (倍)

第一期 200 10 4月10日 5.78% 1.28 4.90%-5.90%

第二期 150 10 5月13日 5.26% 1.52 4.90%-5.90%

50 20 5月13日 5.40% 2.25 5.10%-6.10%

第三期 150 10 5月26日 5.42% 1.33 4.71%-5.71%

50 20 5月26日 5.51% 1.30 4.91%-5.91%

第四期 150 10 6月17日 5.26% 1.47 4.70%-5.70%

此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政2014和2015年将对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。(完) (发稿 丁淑琴/康熙泽；审校 张喜良)
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