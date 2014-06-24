《中国新债》今年第五期150亿元铁道债拟7月8日招标，期限10年--消息

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透上海6月24日 - 两位消息人士周二透露，中国铁路总公司拟定于7月8日招标发行150亿元人民币铁路建设债券(企业债)，全部为10年期品种，此为今年第五期铁道债，投标利率区间为4.70%-5.70%。
中国铁路总公司今年企业债发行额度为1,500亿元。
路透目前暂未能联系到铁路总公司对此予以置评。
以下为今年已发行铁道债招标细节：
金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间
(亿元) (年) (倍)
第一期 200 10 4月10日 5.78% 1.28 4.90%-5.90%
第二期 150 10 5月13日 5.26% 1.52 4.90%-5.90%
50 20 5月13日 5.40% 2.25 5.10%-6.10%
第三期 150 10 5月26日 5.42% 1.33 4.71%-5.71%
50 20 5月26日 5.51% 1.30 4.91%-5.91%
第四期 150 10 6月17日 5.26% 1.47 4.70%-5.70%
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政2014和2015年将对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。(完) (发稿 丁淑琴/康熙泽；审校 张喜良)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。