银河期货：沪胶短线震荡偏强，在宏观宽松预期下做空风险较大

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
以下内容节选自6月24日的《期货中国》：
在厄尔尼诺年，全球天然橡胶的主产区印尼以及南亚次大陆均有可能出现干旱，在一定程度上将导致橡胶减产，但是非市场预期的那样是橡胶产量波动的决定因素。从测算的供需平衡表来看，虽然大周期过剩，但目前来看短期震荡偏强，主要原因来自中上游压力季节性缓解以及宏观风险偏好的小范围转化。
我国供应量方面，随着产区开割新胶逐渐上市，国内近月产量达9.1万吨，但五月份的橡胶进口量为31.5万吨，预计天然橡胶进口量在17万吨左右，环比降幅符合季节性规律。中游库存继续呈下降趋势。下游方面，截至6月13日，山东地区全钢轮胎开工率73.2%，全钢轮胎企业开工维持70%左右。国内全钢轮胎经销商库存压力明显，多数商家对后市持观望态度，谨慎进货。(完)
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本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。