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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 09:52 BJT

银河期货：沪胶短线震荡偏强，在宏观宽松预期下做空风险较大

以下内容节选自6月24日的《期货中国》：

在厄尔尼诺年，全球天然橡胶的主产区印尼以及南亚次大陆均有可能出现干旱，在一定程度上将导致橡胶减产，但是非市场预期的那样是橡胶产量波动的决定因素。从测算的供需平衡表来看，虽然大周期过剩，但目前来看短期震荡偏强，主要原因来自中上游压力季节性缓解以及宏观风险偏好的小范围转化。

我国供应量方面，随着产区开割新胶逐渐上市，国内近月产量达9.1万吨，但五月份的橡胶进口量为31.5万吨，预计天然橡胶进口量在17万吨左右，环比降幅符合季节性规律。中游库存继续呈下降趋势。下游方面，截至6月13日，山东地区全钢轮胎开工率73.2%，全钢轮胎企业开工维持70%左右。国内全钢轮胎经销商库存压力明显，多数商家对后市持观望态度，谨慎进货。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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