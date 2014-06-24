银河期货：沪胶短线震荡偏强，在宏观宽松预期下做空风险较大

在厄尔尼诺年，全球天然橡胶的主产区印尼以及南亚次大陆均有可能出现干旱，在一定程度上将导致橡胶减产，但是非市场预期的那样是橡胶产量波动的决定因素。从测算的供需平衡表来看，虽然大周期过剩，但目前来看短期震荡偏强，主要原因来自中上游压力季节性缓解以及宏观风险偏好的小范围转化。