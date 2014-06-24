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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 10:15 BJT

金属期市：LME期铜下滑，欧洲PMI数据疲弱打击信心

6月全球制造业活动似乎加速，受中国和日本制造业恢复扩张带动，另外美国制造业增速创逾四年来最快。

但周一公布的调查显示，6月欧元区民间部门扩张意外放缓，尽管各企业仍在降价以招徕业务。

如果美国众议院通过议案，那么美国商品监管机构将检视金属仓储情况，这是与伦敦金属交易所(LME)争论过程中，美国政治压力加剧的最新信号。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新月度报告中称，3月全球精炼铜市场缺口为8.3万吨，2月为过剩2,000吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/于春红; 审校 许娜/王兴亚)
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