金属期市：LME期铜下滑，欧洲PMI数据疲弱打击信心

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
6月全球制造业活动似乎加速，受中国和日本制造业恢复扩张带动，另外美国制造业增速创逾四年来最快。
但周一公布的调查显示，6月欧元区民间部门扩张意外放缓，尽管各企业仍在降价以招徕业务。
如果美国众议院通过议案，那么美国商品监管机构将检视金属仓储情况，这是与伦敦金属交易所(LME)争论过程中，美国政治压力加剧的最新信号。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新月度报告中称，3月全球精炼铜市场缺口为8.3万吨，2月为过剩2,000吨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/于春红; 审校 许娜/王兴亚)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。