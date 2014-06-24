《台湾新债预测》台电10年公司债得标利率料落在1.93-1.99%

路透台北6月24日 - 根据路透周二的调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电将于周三(25日)标售的10年期公司债，得标利率料落在1.93-1.99%附近，可能较4月同期公司债标售结果1.95%走高。

接受路透调查的五家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的五年期债得标利率预计在1.40-1.45%附近；15年期得标利率在2.13-2.18%。

交易商表示，受近期公债次级市场气氛不佳影响，公司债投资人对利率的要求也愈来愈高。台电本次发债主要以10年以上的长券为主，但寿险业者近期似乎对长券的态度趋于保守。

这也使得各承销商询价的利率区间扩大，尤其在15年券部分，大区间的落点低见2.05%，但高点则达2.25%。

台电前次是在4月标售公司债，当时五年券以1.40%定价，七年、10年券得标利率分别为1.75%、1.95%，发行总金额为168亿台币。

台电本次预定发行总额度110亿台币，其中五年期预定发行30亿台币、10年期预定发行50亿台币、15年期预定发行30亿台币。增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额的50%，发行总额度以不超过180亿台币为限。(完)