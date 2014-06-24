欧洲政经：欧盟峰会草案敦促更加关注经济成长与就业创造

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透布鲁塞尔/罗马6月23日 - 根据本周布鲁塞尔峰会的总结性草案，欧洲领导人将考虑把欧盟预算规则解读重点向经济成长倾斜的呼声。
这份由欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)与下任欧盟轮值主席国意大利协商起草的文件，试图将欧盟议程从起初为解决欧债危机而实施的预算削减和税收压缩方面转移开来。
该草案呼吁采取具体措施来促进增长并创造就业，同时支持各成员国深化改革。不过，草案并没有要求改变欧盟财政条约中的规则，也没有谈及什么细节。此次峰会将于周四和周五召开，草案内容在峰会召开前仍可能出现变化。
“考虑到公共债务持续处于高位，必须继续实施有益于成长和存在差异的财政整固，”该文件指出。
文件称，“复苏进程仍疲弱且不平坦，必须继续并强化努力，以增强欧洲成长和创造就业的能力。”
这份草案是欧盟峰会结论的常规性文件。与会领导人预计还将采用另一份欧盟未来五年的战略议程，并任命前卢森堡总理贾克担任下任欧盟执委会主席。
德国并没有公开反对赋予欧盟规则更多灵活性的呼吁，但表示规则必须受到尊重。
一位德国政府发言人在柏林告诉记者，“稳定与增长公约包含了在个别情况下可灵活应用的可能性。”(完) (编译 石冠兰 审校 许娜)
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
以下为路透中文新闻为您整理的4月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。 公开市场操作: --鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。
路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。