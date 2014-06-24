香港个股：服装商华鼎集团获银行确认，委托贷款发生违约事件

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透香港6月24日 - 服装制造商华鼎集团 周一晚间发布公布称，董事会获宁波银行 和交通银行 确认，有二笔委托贷款的利息在约定期限内，未有按时结清。
公司表示，已指示法律顾问就本集团可能采取的适当步骤提供意见，以按照各贷款协议的条款及条件收回逾期利息的金额及本金金额。其中一种可能采取的方法为透过委托银行向借款方展开法律诉讼。本集团亦正与有关银行就获得贷款抵押品的可能性进行紧密合作。
公司2013年报显示，曾于2012年12月贷款一间中国的商业银行签定了三份应收于中国成立之公司之有抵押委托贷款，本金总额为3,000万元人民币，委托贷款按年息18%计算，须每季度支付。而借款公司则以位于杭州市余杭区内的若干物业做为抵押品。
同时，公司于2013年2月5日，透过银行与另一间中国公司签定了有抵押的委托贷款，本金为1.3亿元，委托贷款按年息18%计算，须每月支付利息，且本金将于2014年2月5日前支付。而借款公司则以位于杭州市余杭区内的若干物业做为抵押品。
但上述贷款已于今年展期，在条件不变的前提下，委托贷款续期续期12个月至2015年2月5日。
值得关注的是，公司在年报中并报及，上述两间公司的联属公司，已为借款提供了个人担保，以保证借款人履行委托贷款协议下之责任。
华鼎集团周二早盘下跌4.55%，报0.42港元；恒生指数 小升0.16%（完） (记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。