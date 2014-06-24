台湾汇市：台币早盘实质交易稳中透坚，外资和出口商抛汇

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透台北6月24日 - 台币兑美元 周二实质成交稳中透坚。亚洲货币韩元 稍弱，但是台股盘初走高，带动外资稍有汇入，出口商也有些许美元卖压。
交易商表示，国际美元未有明确方向，而台湾央行周四即将召开理监事会议，市场的观望气氛偏浓，预料台币将处于区间波动，在国际消息面真空之下，将不会有明确的方向。
“外资汇入小推了台币一些，出口商量也有稍微大一点。而且股市涨了。”一位中型商业银行交易员说。
他进一步表示，原本上周出口商在台币升破30后并无抛汇意愿，不过时序接近月底，出口商的卖压也渐渐出笼，只不过量能并不大。
台湾央行将于周四(26日)召开第二季全体理监事会议，路透调查显示分析师预估重贴现率将维持在1.875%不变。
交易员预估今日台币主要交易区间料在29.970-30.000，上日主要区间在29.985-30.000。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，美元/台币的换汇点折价几无变化。一个月远汇报价 早盘在29.949/29.956左右，上日纽约盘收在29.950。
本地时间1005时，台股 升0.38%，其涨势略大于MSCI亚太除日本明晟指数 的升0.26%；而韩元 报1,018.4，上日收在1,018.5。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.970-30.000
最新相关报导链接：
--《焦点》随着房屋供应增多，美国房屋市场重新站稳脚跟
--东欧情势：乌克兰东部分离势力同意停火直到6月27日
--欧元区经济：欧洲央行管委诺沃特尼称央行有意放缓欧元升势
--美国数据：6月制造业PMI升至逾四年高位的57.5，高于预估 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。