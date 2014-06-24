台湾汇市：台币早盘实质交易稳中透坚，外资和出口商抛汇

路透台北6月24日 - 台币兑美元 周二实质成交稳中透坚。亚洲货币韩元 稍弱，但是台股盘初走高，带动外资稍有汇入，出口商也有些许美元卖压。

交易商表示，国际美元未有明确方向，而台湾央行周四即将召开理监事会议，市场的观望气氛偏浓，预料台币将处于区间波动，在国际消息面真空之下，将不会有明确的方向。

“外资汇入小推了台币一些，出口商量也有稍微大一点。而且股市涨了。”一位中型商业银行交易员说。

他进一步表示，原本上周出口商在台币升破30后并无抛汇意愿，不过时序接近月底，出口商的卖压也渐渐出笼，只不过量能并不大。

台湾央行将于周四(26日)召开第二季全体理监事会议，路透调查显示分析师预估重贴现率将维持在1.875%不变。

交易员预估今日台币主要交易区间料在29.970-30.000，上日主要区间在29.985-30.000。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，美元/台币的换汇点折价几无变化。一个月远汇报价 早盘在29.949/29.956左右，上日纽约盘收在29.950。

本地时间1005时，台股 升0.38%，其涨势略大于MSCI亚太除日本明晟指数 的升0.26%；而韩元 报1,018.4，上日收在1,018.5。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.970-30.000

最新相关报导链接：

--《焦点》随着房屋供应增多，美国房屋市场重新站稳脚跟

--东欧情势：乌克兰东部分离势力同意停火直到6月27日

--欧元区经济：欧洲央行管委诺沃特尼称央行有意放缓欧元升势