澳新汇市：澳元和新西兰元狭幅波动，寻找新的刺激因素

悉尼FXCM分析师David de Ferranti表示，“尽管中国制造业PMI数据为澳元带来波动，但本周剩余时间可能不会有太多国内数据的潜在催化作用，推动澳元进一步上涨。”

他称，“(澳元)走高可能要靠美元走软，这使市场关注即将公布的美国消费者信心和楼市数据。”

澳元兑日圆 略走低至95.93，但仍接近周一所及的12周高点96.31.欧元兑澳元 持平于1.4430。

新西兰元兑美元 在周一触及六周高位0.8749后回落至0.8714。

新西兰国民银行分析师称，宏观账户一直被视作澳新货币的卖家。

策略师Raiko Shareef在报告中称，“交易员仍认为0.8680美元为首道支撑位，阻力位仍为0.8750。”

新西兰元兑日圆 略走低，报88.70。(完)

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