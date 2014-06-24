澳新汇市：澳元和新西兰元狭幅波动，寻找新的刺激因素

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
悉尼FXCM分析师David de Ferranti表示，“尽管中国制造业PMI数据为澳元带来波动，但本周剩余时间可能不会有太多国内数据的潜在催化作用，推动澳元进一步上涨。”
他称，“(澳元)走高可能要靠美元走软，这使市场关注即将公布的美国消费者信心和楼市数据。”
澳元兑日圆 略走低至95.93，但仍接近周一所及的12周高点96.31.欧元兑澳元 持平于1.4430。
新西兰元兑美元 在周一触及六周高位0.8749后回落至0.8714。
新西兰国民银行分析师称，宏观账户一直被视作澳新货币的卖家。
策略师Raiko Shareef在报告中称，“交易员仍认为0.8680美元为首道支撑位，阻力位仍为0.8750。”
新西兰元兑日圆 略走低，报88.70。(完)
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本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。