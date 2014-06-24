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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 10:32 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--6月24日

路透香港6月24日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日   公司名称                   发行量      集资额       发行价       上市日     保荐人
                                         (亿股)      (亿港元)     (港元)                  
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 *6/24-27     世纪睿科                   2.5         2.7-3.45     1.08-1.38    7/7        建银国际
 6/23-26      国瑞置业                   6.6178      15.2-18.9    2.3-2.84     7/7        中银国际
 6/23-26      康达环保                   5           10-14        2-2.8        7/4        麦格理及工银国际
 6/23-26      鸿福堂                     1.58        1.58-2.05    1-1.3        7/4        高诚证券
 B转H介绍上   万科企业                   不适用      不适用       不适用       6/25       中信证券
 市                                                                                       
 6/19-24      金茂投资                   6           32.1-33.9    5.35-5.65    7/2        德意志及摩根士丹利
 6/18-23      联众国际                   1.96        7.3-9.4      3.7-4.8      6/30       富瑞
 6/17-20      嘉耀控股                   0.75        0.75-1.1     1-1.46       6/27       RaffAello
 6/17-20      珂莱蒂尔                   1.25        3.8-5.6      3.05-4.51    6/27       海通国际和联昌国际
 6/17-20      彩生活                     2.5         8.25-11.5    3.3-4.6      6/30       美银美林和国泰君安
 6/17-20      亿达中国                   5.8         13.3-16.8    2.3-2.9      6/27       德意志
 6/17-20      恒发洋参                   5           7.2-9.9      1.44-1.98    6/27       招银国际
 6/17-20      中国新城市                 4.68        9.9-13.7     2.12-2.92    6/27       交银国际
 6/16-19      畅捷通                     0.55        6.6-9.3      11.99-17.15  6/26       国泰君安国际
 6/16-19      长港敦信                   2.482       3.47         1.4          6/26       新华汇富
 6/16-19      都市丽人                   4.06457     13.29-17.97  3.27-4.42    6/26       摩根士丹利、中金
 6/12-17      泛亚国际                   1           1.2*         1.2*         6/25       广发香港
 6/11-16      中州证券                   5.981       15*          2.51*        6/25       建银国际
 4/15-22      万洲国际                   12.9955     104-146.2    8-11.25      不予进行   中银国际、摩根士丹
                                                                                          利、渣打、中信证券
                                                                                          、高盛、瑞银和星展
 2/28-3/5     新丰泰集团                 1.5         5.5-6.8      3.65-4.55    押后       摩根大通
 
 2014年已上市新股：
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 6/20        天合化工                1.8         50.7        跌0.56%      摩根士丹利、瑞银和美银美林
 6/19        瀚华金控                1.62        30.2        升0.6%       中金和银河
 6/19        绿色动力环保            3.45        10.35       升9.3%       中信证券
 6/17        浩泽净水                2.7         11.4        升10.7%      高盛和渣打
 6/6         青岛港                  3.76        29.19       跌1.62%      中银国际，中信证券国际，瑞
                                                                          银，中信里昂证券，德意志银
                                                                          行
 5/23        超盈国际                2.15        4.885       跌1.4%       建银国际
 5/22        碧瑶绿色                1.2         1.2         升0.25%      国泰君安
 5/22        中国北车                5.17        94.16       跌1.55%      瑞银、中金和麦格理
 4/25        宏太控股                0.72        1.8         升6.9%       国泰君安
 4/10        百奥家庭互动            2.15        15.2        跌17.7%      德银和花旗
 3/31        哈尔滨银行              2.9         87.7        升0.34%      中金香港、中银国际和农银国
                                                                          际
 3/28        光谷联合                0.83        8.3         跌8.4%       法国巴黎银行    
 3/13        海昌控股                2.45        24.5        跌17.6%      法国巴黎证券和美银美林
 3/13        阳光100                 4           20          跌6.5%       中金香港和花旗
 3/6         保利文化                33          25.7        升29%        中信证券
 3/5         迅销有限公司            不适用      不适用      升1%^        摩根士丹利
 2/28        惠生国际                2.05        2.45        升0.5%       信达国际
 2/21        中国金属资源利用<1636.  1.13        7           跌13.3%      法国巴黎证券
             HK>                                                          
 1/30        力高地产                2.5         10          升4.4%       工银国际
 1/29        港灯电力                5.45        241.3       跌2%         高盛和汇丰
 1/28        老恒和                  7.15        8.9         升15.7%      麦格理
 1/23        MAGNUM ENT              1.5         1.26        升89.3%      英高
 1/22        飞尚无烟煤              不适用      不适用      升28.4%^     富瑞和野村
 1/16        丽珠医药                不适用      不适用      升1%^        国信证券(香港)
 1/15        米格国际                2.28        3.65        升23.2%      建银国际
 1/15        中生联合                2           4.08        升33%        交银国际
 1/13        中华包装                0.51        1.02        升59%        东英
 1/9         福建诺奇                2.13        3.2         持平         建银国际    
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。 (完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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