欧元区金融：欧洲央行将与SSM举行定期会议，加强监控金融风险

重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。 公开市场操作: --鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。