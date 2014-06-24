欧元区金融：欧洲央行将与SSM举行定期会议，加强监控金融风险

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透法兰克福6月23日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一表示，ECB将开始同欧盟的新银行监管机构举行定期会议，更加密切地监控金融稳定风险。
冈斯坦西欧警告称，为了支持经济复苏而采用的超低利率和非传统货币政策，再加上“过低的通胀率”，致使部分市场过热。其中一个是地产市场，其在21世纪初期繁荣，为金融危机打下了伏笔。
“当前，较低的名义经济成长率要求低利率，这激活了’冒险通道‘以及追逐收益率的可能性，这样的话，就有必要具备约束性的宏观审慎措施。”冈斯坦西欧在欧洲央行一研究会议上表示。
实现货币政策以及宏观审慎政策两项功能的协调，将有助于控制未来的风险。由此，欧洲央行管理委员会和单一监管机制(Single Supervisory Mechanism)将举行定期会议。
冈斯坦西欧强调，在金融不稳问题上，预防总是要好于治疗。
“欧洲央行以及国际货币基金组织(IMF)的金融稳定性分析证实，在某些国家的房地产等特定资产领域，存在一些过热现象。”冈斯坦西欧。“这样的话，问题就是宏观审慎政策是否需要作出反应。”
冈斯坦西欧在上个季度曾经表示，比利时、荷兰、斯洛文尼亚和爱沙尼亚已经启动宏观审慎政策，意在管理金融体系中的系统性风险。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
以下为路透中文新闻为您整理的4月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。 公开市场操作: --鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。
路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。