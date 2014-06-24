版本:
中国
债券 | 2014年 6月 24日 星期二 10:46 BJT

欧元区金融：欧洲央行将与SSM举行定期会议，加强监控金融风险

路透法兰克福6月23日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一表示，ECB将开始同欧盟的新银行监管机构举行定期会议，更加密切地监控金融稳定风险。

冈斯坦西欧警告称，为了支持经济复苏而采用的超低利率和非传统货币政策，再加上“过低的通胀率”，致使部分市场过热。其中一个是地产市场，其在21世纪初期繁荣，为金融危机打下了伏笔。

“当前，较低的名义经济成长率要求低利率，这激活了’冒险通道‘以及追逐收益率的可能性，这样的话，就有必要具备约束性的宏观审慎措施。”冈斯坦西欧在欧洲央行一研究会议上表示。

实现货币政策以及宏观审慎政策两项功能的协调，将有助于控制未来的风险。由此，欧洲央行管理委员会和单一监管机制(Single Supervisory Mechanism)将举行定期会议。

冈斯坦西欧强调，在金融不稳问题上，预防总是要好于治疗。

“欧洲央行以及国际货币基金组织(IMF)的金融稳定性分析证实，在某些国家的房地产等特定资产领域，存在一些过热现象。”冈斯坦西欧。“这样的话，问题就是宏观审慎政策是否需要作出反应。”

冈斯坦西欧在上个季度曾经表示，比利时、荷兰、斯洛文尼亚和爱沙尼亚已经启动宏观审慎政策，意在管理金融体系中的系统性风险。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐