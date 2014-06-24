更新版 1-香港个股：服装商华鼎委托贷款深陷中都，银行确认已发生违约

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
(新增借款人信息及本地媒体报导内容)
路透香港6月24日 - 服装制造商华鼎集团 周一晚间发布公布称，已获宁波银行 和交通银行 确认，有二笔委托贷款的利息在约定期限内，未有按时结清。而值得关注的是，该两笔贷款的借款人，恰恰就是本地媒体近日纷纷报导的杭州知名企业--中都集团。
据证券时报网周一报导，杭州知名企业--中都集团董事长杨定国目前已失踪，其经营的中都集团截止6月20号对外债务约20亿元人民币。该集团旗下经营百货公司、房地产、酒店等。
路透记者数次致电华鼎公共关系部门，俱被告之财务负责人正在通话中，且刚刚从杭州回来，非常忙。
尽管华鼎公司并未在此次的公告中提及中都集团，但经梳理不难发现，公司此前公告称，已通过宁波银行发放委托贷款1.3亿元人民币，借款人为中都控股集团；已通过交通银行发放委托贷款3,000万元人民币，借款人为中都房地产集团有限公司及浙江中都百货有限公司，后二家公司为中都集团的附属公司。
公司表示，已指示法律顾问就本集团可能采取的适当步骤提供意见，以按照各贷款协议的条款及条件收回逾期利息的金额及本金金额。其中一种可能采取的方法为透过委托银行向借款方展开法律诉讼。本集团亦正与有关银行就获得贷款抵押品的可能性进行紧密合作。
**诱人的18%年息**
公司2013年报显示，曾于2012年12月委托中国的商业银行签定了有抵押的委托贷款，本金总额为3,000万元人民币，委托贷款按年息18%计算，须每季度支付。而借款公司则以位于杭州市余杭区内的若干物业做为抵押品。
同时，公司于2013年2月5日，透过银行与另一间中国公司签定了有抵押的委托贷款，本金为1.3亿元，委托贷款按年息18%计算，须每月支付利息，且本金将于2014年2月5日前支付。而借款公司则以位于杭州市余杭区内的若干物业做为抵押品。
但上述贷款已于今年展期，在条件不变的前提下，委托贷款续期续期12个月至2015年2月5日。
值得关注的是，公司在年报中并报及，上述两间公司的联属公司，已为借款提供了个人担保，以保证借款人履行委托贷款协议下之责任。
华鼎集团周二早市尾盘下跌3.41%，报0.425港元；恒生指数 小升0.24%（完） (记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。