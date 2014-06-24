更新版 1-香港个股：服装商华鼎委托贷款深陷中都，银行确认已发生违约

(新增借款人信息及本地媒体报导内容)

路透香港6月24日 - 服装制造商华鼎集团 周一晚间发布公布称，已获宁波银行 和交通银行 确认，有二笔委托贷款的利息在约定期限内，未有按时结清。而值得关注的是，该两笔贷款的借款人，恰恰就是本地媒体近日纷纷报导的杭州知名企业--中都集团。

据证券时报网周一报导，杭州知名企业--中都集团董事长杨定国目前已失踪，其经营的中都集团截止6月20号对外债务约20亿元人民币。该集团旗下经营百货公司、房地产、酒店等。

路透记者数次致电华鼎公共关系部门，俱被告之财务负责人正在通话中，且刚刚从杭州回来，非常忙。

尽管华鼎公司并未在此次的公告中提及中都集团，但经梳理不难发现，公司此前公告称，已通过宁波银行发放委托贷款1.3亿元人民币，借款人为中都控股集团；已通过交通银行发放委托贷款3,000万元人民币，借款人为中都房地产集团有限公司及浙江中都百货有限公司，后二家公司为中都集团的附属公司。

公司表示，已指示法律顾问就本集团可能采取的适当步骤提供意见，以按照各贷款协议的条款及条件收回逾期利息的金额及本金金额。其中一种可能采取的方法为透过委托银行向借款方展开法律诉讼。本集团亦正与有关银行就获得贷款抵押品的可能性进行紧密合作。

**诱人的18%年息**

公司2013年报显示，曾于2012年12月委托中国的商业银行签定了有抵押的委托贷款，本金总额为3,000万元人民币，委托贷款按年息18%计算，须每季度支付。而借款公司则以位于杭州市余杭区内的若干物业做为抵押品。

同时，公司于2013年2月5日，透过银行与另一间中国公司签定了有抵押的委托贷款，本金为1.3亿元，委托贷款按年息18%计算，须每月支付利息，且本金将于2014年2月5日前支付。而借款公司则以位于杭州市余杭区内的若干物业做为抵押品。

但上述贷款已于今年展期，在条件不变的前提下，委托贷款续期续期12个月至2015年2月5日。

值得关注的是，公司在年报中并报及，上述两间公司的联属公司，已为借款提供了个人担保，以保证借款人履行委托贷款协议下之责任。