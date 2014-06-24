日本股市：日经指数从五个月高位回落，市场聚焦首相安倍的成长策略

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
鉴于许多政策举措已经被泄露或宣布，多数投资者预计市场对稍晚的声明反应有限，不过部分人士持谨慎态度，因去年类似方案未受到市场热烈回应。
日经指数过去曾大跌，对于安倍改革议题缺乏细节的失望感被认为原因之一。
三井不动产 放量下跌3.6%，因其新发行股票开始在市场交易。三井不动产拖累整个地产股 下跌1.4%，表现之差仅次于矿业股 。
运输设备商类股 下跌1.3%，日产汽车 和本田汽车 领跌，跌幅分别是2.4%和2.1%。
东证股价指数 下跌0.7%，JPX日经400指数 也下跌0.7%。(完)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。