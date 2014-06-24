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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 10:51 BJT

日本股市：日经指数从五个月高位回落，市场聚焦首相安倍的成长策略

鉴于许多政策举措已经被泄露或宣布，多数投资者预计市场对稍晚的声明反应有限，不过部分人士持谨慎态度，因去年类似方案未受到市场热烈回应。

日经指数过去曾大跌，对于安倍改革议题缺乏细节的失望感被认为原因之一。

三井不动产 放量下跌3.6%，因其新发行股票开始在市场交易。三井不动产拖累整个地产股 下跌1.4%，表现之差仅次于矿业股 。

运输设备商类股 下跌1.3%，日产汽车 和本田汽车 领跌，跌幅分别是2.4%和2.1%。

东证股价指数 下跌0.7%，JPX日经400指数 也下跌0.7%。(完)
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