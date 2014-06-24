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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 10:36 BJT

《汇市简讯》英镑/美元上行脚步迟滞，但趋势不改

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* 英镑/美元在亚洲交易时间早盘交投平静，陷于窄幅区间内--开盘较周五收盘上升11个跳动点

* 针对提名贾克担任新一届欧盟执委会主席一事，英国首相卡梅伦大打国内政治牌

* 卡梅伦的行动短期内不会有什么影响，但加大了欧元区的不确定性，未来可能产生负面影响

* 五日、10日和20日移动均线均走高，波林格区间扩大，多头趋势确立

* 只要收在10日均线上方(目前切入位在1.6973)，趋势仍然偏于向上

* 技术图型请看： link.reuters.com/suh32w

(完)

(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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