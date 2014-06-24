《汇市简讯》英镑/美元上行脚步迟滞，但趋势不改

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
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* 英镑/美元在亚洲交易时间早盘交投平静，陷于窄幅区间内--开盘较周五收盘上升11个跳动点
* 针对提名贾克担任新一届欧盟执委会主席一事，英国首相卡梅伦大打国内政治牌
* 卡梅伦的行动短期内不会有什么影响，但加大了欧元区的不确定性，未来可能产生负面影响
* 五日、10日和20日移动均线均走高，波林格区间扩大，多头趋势确立
* 只要收在10日均线上方(目前切入位在1.6973)，趋势仍然偏于向上
* 技术图型请看： link.reuters.com/suh32w
(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。