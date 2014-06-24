香港热股：永晖焦煤复牌早盘曾大涨逾21%，因控股股东可能出售股份

路透香港6月24日 - 中国焦煤进口商--永晖焦煤 周二复牌早盘曾大涨逾21%，因其控股股东可能出售股份。

该股早盘曾触及0.455港元的近一个月高位。香港时间10:35，升10.67%，报0.415港元；大市恒生指数 则升0.25%。

永晖焦煤今早在联交所一份声明中称，获公司主席兼控股股东王兴春知会，目前正与独立第三方磋商，可能向该第三方抵押及/或出售其间接持有永晖焦煤29.9%股份。

目前，王兴春拥有永晖焦煤18.5亿股或49.1%的股份。

这不是首次王兴春寻求出售永晖焦煤的股份，2012年他间接控制的Winsway Resources曾经与中国铝业 订立协议，以23.9亿港元或每股2.12港元的价格向中铝出售永晖焦煤29.9%股份，但由于未能于限期前完成中国境内及境外相关政府部门的审批程序，交易最终告吹。

永晖焦煤主要从蒙古进口焦煤到中国，拥有中蒙边境口岸跨境运输设施。（完）

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