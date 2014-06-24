香港热股：永晖焦煤复牌早盘曾大涨逾21%，因控股股东可能出售股份

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透香港6月24日 - 中国焦煤进口商--永晖焦煤 周二复牌早盘曾大涨逾21%，因其控股股东可能出售股份。
该股早盘曾触及0.455港元的近一个月高位。香港时间10:35，升10.67%，报0.415港元；大市恒生指数 则升0.25%。
永晖焦煤今早在联交所一份声明中称，获公司主席兼控股股东王兴春知会，目前正与独立第三方磋商，可能向该第三方抵押及/或出售其间接持有永晖焦煤29.9%股份。
目前，王兴春拥有永晖焦煤18.5亿股或49.1%的股份。
这不是首次王兴春寻求出售永晖焦煤的股份，2012年他间接控制的Winsway Resources曾经与中国铝业 订立协议，以23.9亿港元或每股2.12港元的价格向中铝出售永晖焦煤29.9%股份，但由于未能于限期前完成中国境内及境外相关政府部门的审批程序，交易最终告吹。
永晖焦煤主要从蒙古进口焦煤到中国，拥有中蒙边境口岸跨境运输设施。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。