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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 10:48 BJT

《全球汇市》加元及澳新货币表现好于G3货币，等待日本刺激举措

“市场大部分注意力，尤其是外资投资者都在关注GPIF改革，”巴克莱银行首席日本外汇策略师Shinichiro Kadota称。

“但是从GPIF迄今暗示的来看，投资组合配比细节预计要到8月甚至10月才会披露，所以目前市场反应可能有限，”他称。

安倍政府正推动GPIF购买更多股票，而减少对政府公债的投资。鉴于该基金的庞大规模，这将会对金融市场产生影响。

此外，市场也在静候英国央行总裁卡尼今天稍晚出席议会一个委员会。这可能会影响英镑走势。

交易商特别关心卡尼是否会进一步暗示提前升息，此前他曾在本月稍早做出类似表态，促使英镑兑美元创下近六年高点。

英镑兑美元 报1.7023美元，此前触及2008年10月以来高点1.7064美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3594 1.3603 -0.07 -1.10 1.3745

美元/日圆 101.86 101.93 -0.07 -3.27 105.30

欧元/日圆 138.47 138.66 -0.14 -4.33 144.73

美元/瑞郎 0.8949 0.8941 +0.09 +0.24 0.8928

英镑/美元 1.7021 1.7025 -0.02 +2.81 1.6556

美元/加元 1.0721 1.0727 -0.06 +0.95 1.0620

澳元/美元 0.9428 0.9419 +0.10 +5.78 0.8913

新西兰元/美元 0.8716 0.8708 +0.09 +6.21 0.8206

澳元/日圆 96.010 96.010 +0.00 +2.30 93.850

新西兰元/日圆 88.770 88.760 +0.01 +2.73 86.410

英镑/日圆 173.36 173.54 -0.10 -0.56 174.33

澳元/新西兰元 1.0810 1.0807 +0.03 -0.35 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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