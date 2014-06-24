台湾债市：五年公债殖利率早盘小弹，标售前气氛偏空

路透台北6月24日 - 台湾五年公债103/9 发行前交易殖利率周二早盘小幅弹升，因第三季发债计画中新一期五年券将于周五开始发行前交易，使得今日中午103/9的标售气氛偏空。

至本地时间10:38，10年公债103/6 尚未成交。交易员表示，主要因标债变数尚未厘清，且近日大型金融机构在殖利率走高时承接、逢低获利了结的手法，让交易商找不到可以操作的空间。

“这盘没办法做了，他既买又卖，更难做了。”一位票券商交易主管说。

另一证券商交易员则称，103/9标售前的气氛偏空，不过要提防国库可能进场截标，这对短线债市走势会造成影响。

路透调查显示，在市场气氛偏空但又担心国库截标下，台湾今日将标售的103/9得标利率料落在1.15-1.18%间。

财政部昨日公布第三季发债计划，交易商指出，新一期五年券103/10 将在7月15日标售，也就是说，该券发行前交易展开的时间就是本周五，短券筹码集中供应的结果，将让103/9的标售蒙上一层阴影。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6：1.60-1.62%

• 五年公债103/9：1.15-1.18%

本地时间10:37时最新报价：

• 103/6尚无成交。

• 103/9发行前交易殖利率弹0.84基点报1.1734%。

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