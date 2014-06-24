澳洲个股：必和必拓拟在澳洲铁矿石部门进一步裁员，因市场前景趋疲

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透悉尼6月24日 - 必和必拓 周二表示，考虑在澳洲铁矿石部门实施进一步的裁员，因为市场整体前景趋弱。
必和必拓的一位女发言人称，作为全球最大的矿业公司，必和必拓正更加关注于如何更好的控制成本，而降低薪资支付就是其中的一部分。
今年稍早，必和必拓宣布在Pilbara铁矿石带的Whaleback矿区裁撤170个岗位。公司在珀斯的铁矿石业务总部还将进一步裁员100人。（完）
(编译 高琦 审校 许娜)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。