澳洲个股：必和必拓拟在澳洲铁矿石部门进一步裁员，因市场前景趋疲

路透悉尼6月24日 - 必和必拓 周二表示，考虑在澳洲铁矿石部门实施进一步的裁员，因为市场整体前景趋弱。

必和必拓的一位女发言人称，作为全球最大的矿业公司，必和必拓正更加关注于如何更好的控制成本，而降低薪资支付就是其中的一部分。

今年稍早，必和必拓宣布在Pilbara铁矿石带的Whaleback矿区裁撤170个岗位。公司在珀斯的铁矿石业务总部还将进一步裁员100人。（完）