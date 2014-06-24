香港已公布经济指标--2014/6/24

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年4月 零售销售值 -9.8 -1.5 +20.7 2014年4月 零售销售量 -9.5 -2.5 +19.4 *2014年5月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +3.7 +3.9 *2014年5月 甲类消费物价指数(CPI +3.9 +3.9 +4.4 A) 2014年第一季 本地生产总值(GDP) +2.5 +2.9 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年3月-5月% 14年2月-4月% 13年3-5月% 失业率 3.1 3.1 3.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年4月 贸易赤字／盈余 -55.29 -50.37 -42.7 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月