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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 11:07 BJT

韩国汇市：韩元盘中持稳，股市资金流入抵消当局干预的疑虑

路透首尔6月24日 - 韩元兑美元 周二持稳，交投人气不旺，股市资金流入抵消了对外汇当局可能干预韩元升势的担忧。

0230 GMT，韩元/美元 报1,018.3，周一国内收盘价为1,018.5。

韩元为今年迄今该地区升值最快的货币，兑美元上涨3.6%。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,018.3 1,018.5

日圆/韩元 10.0000/9.9941 9.9833

韩国公债期货 * 106.34 106.34

韩国综合股价指数 1,993.63 1,974.92

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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