韩国股市：早盘上涨，全球制造业活动扩张支持风险偏好

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透首尔6月24日 - 韩国股市周二早盘上涨，有望创出两周来的最大单日涨幅。全球各地制造业活动扩张，支持风险偏好，海外投资者青睐权重股。
0230GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨1%报1,993.63点，有望创出6月10日上涨1.1%以来的最大单日百分比涨幅。
“权重股走势密切跟随全球经济复苏情况，而美国和中国的制造业调查报告均提供了正面信号，”现代证券的市场分析师Bae Sung-young表示，指权重出口商上涨提升了大盘。
三星电子 与现代汽车 分别上涨2.1%和2.5%。全球最大液晶面板生产商LG显示器 劲升3.9%。(完)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。