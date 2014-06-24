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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 11:09 BJT

韩国股市：早盘上涨，全球制造业活动扩张支持风险偏好

路透首尔6月24日 - 韩国股市周二早盘上涨，有望创出两周来的最大单日涨幅。全球各地制造业活动扩张，支持风险偏好，海外投资者青睐权重股。

0230GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨1%报1,993.63点，有望创出6月10日上涨1.1%以来的最大单日百分比涨幅。

“权重股走势密切跟随全球经济复苏情况，而美国和中国的制造业调查报告均提供了正面信号，”现代证券的市场分析师Bae Sung-young表示，指权重出口商上涨提升了大盘。

三星电子 与现代汽车 分别上涨2.1%和2.5%。全球最大液晶面板生产商LG显示器 劲升3.9%。(完)
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