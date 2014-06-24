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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 11:10 BJT

中国能源：5月末商业原油库存环比增长4%--新华OGP

路透北京6月24日 - 新华OGP周二称，中国5月末商业原油库存环比增长4%，5月末成品油库存环比下降5.5%。

新华OGP并未提供具体库存规模。

中国政府很少披露商业或战略石油储备情况，所以难以估算中国的实际需求。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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