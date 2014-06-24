日本债市：公债价格持稳，投资人静待日本政府公布经济政策

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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部分投资人寻求到期期限还有约五年的10年期券(2019年6月到期的编号302期公债、2019年9月到期的编号303期公债)，使得这些券种收益率较上日下跌1-1.5个基点。
市场人士说，在5月22日最近一次的增强流动性标售当中，那两期债券占整体发行数的逾90%，其中302期占了一半以上，总计为2,030亿日圆，303期公债则为1,670亿日圆。部分投资人被迫回补空仓。
根据日债交易员，长期及超长期现券仅在交易商之间有成交。
中午时分，现行10年期 、20年期 、30年期 的日债收益率都持平，分别为0.580%、1.450%、1.710%。
10年期日债期货9月合约 波动在145.39-145.46区间，早盘收高0.06点至145.44。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
10年期公债 0.580% +0.0 0.580%
20年期公债 1.450% +0.0 1.450%
30年期公债 1.710% +0.0 1.710%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.44 +0.06 145.38
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中/李婷仪; 审校 孙茉莉/张荻)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月