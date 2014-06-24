日本债市：公债价格持稳，投资人静待日本政府公布经济政策

部分投资人寻求到期期限还有约五年的10年期券(2019年6月到期的编号302期公债、2019年9月到期的编号303期公债)，使得这些券种收益率较上日下跌1-1.5个基点。

市场人士说，在5月22日最近一次的增强流动性标售当中，那两期债券占整体发行数的逾90%，其中302期占了一半以上，总计为2,030亿日圆，303期公债则为1,670亿日圆。部分投资人被迫回补空仓。