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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 11:29 BJT

日本债市：公债价格持稳，投资人静待日本政府公布经济政策

部分投资人寻求到期期限还有约五年的10年期券(2019年6月到期的编号302期公债、2019年9月到期的编号303期公债)，使得这些券种收益率较上日下跌1-1.5个基点。

市场人士说，在5月22日最近一次的增强流动性标售当中，那两期债券占整体发行数的逾90%，其中302期占了一半以上，总计为2,030亿日圆，303期公债则为1,670亿日圆。部分投资人被迫回补空仓。

根据日债交易员，长期及超长期现券仅在交易商之间有成交。

中午时分，现行10年期 、20年期 、30年期 的日债收益率都持平，分别为0.580%、1.450%、1.710%。

10年期日债期货9月合约 波动在145.39-145.46区间，早盘收高0.06点至145.44。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

10年期公债 0.580% +0.0 0.580%

20年期公债 1.450% +0.0 1.450%

30年期公债 1.710% +0.0 1.710%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.44 +0.06 145.38

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中/李婷仪; 审校 孙茉莉/张荻)
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