更新版 1-新债招标：半年末前中国国开行四期债结果向好，大行需求稳定形成支撑

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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* 国开行四期债，结果均低于预期
* 投标倍数在2-3倍间，属较为中性水平
* 临近半年末，大行需求稳定支撑国开债 (新增市场评论等更多内容)
路透上海6月24日 - 在半年末将近之时，中国国家开发银行 周二招标的四期债，结果均低于预期。因大型银行目前资金压力不大，且国开债自身的手续费及流动性好优势支撑需求，其中一年和三年期收益率并低于农发上日同期债水平。
业内人士稍早透露，国开行招标的一至七年期四期债中标收益率(利率)依次为4.1372%、4.50%、4.6958%和4.8345%。此前市场预测均值分别为4.16%、4.52%、4.72%和4.88%。
上海一银行交易员认为，国开行四期债结果优于预期，应该主要受大行需求支撑。临近月末，“大行无压力，投机啥的小机构，都不(怎么)参与了。”
农发行周一下午招标发行的一、二、三年三期固息增发债，中标收益率分别为4.1726%、4.4966%和4.5426%。有可比性的一年和三年期债较国开债均高出约4个基点(bp)。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年最新收益率分别为4.2787%、4.5803%、4.8030%和4.9114%。
以下是今日国开行招标新债的具体细节：
期限 发行量 中标收益率 预测均值 中标与预测 投标倍数
(亿元) (利率) 差距(bp)
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一年 60 4.1372% 4.16% -2.28 2.31倍
三年 50 4.50% 4.52% -2.00 2.48倍
五年 50 4.6958% 4.72% -2.42 2.77倍
七年 40 4.8345% 4.88% -4.55 2.41倍
一年品种为今年第13期 增发债，三年为今年第16期新发债，五年为今年第九期 增发，七年为第14期 增发。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第9、13、14增发及16期新发
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发行上限 3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标方式 1/3/5年：单一价格或利率(荷兰式)
七年：多重价格（美国式）
缴款日 6月26日
起息日 1/7年：6月9日
5年：4月8日
3年：6月26日
分销期 6月25日-6月26日
上市日 1年：6月30日
3/5/7年：7月2日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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包括今日，第9、13和14期债历次发行情况如下：
五年 一年 七年
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票面利率 5.44% 4.09% 4.77%
4/8增发中标收益率 5.5027% -- --
4/15增发中标收益率 5.3208% -- --
4/22增发中标收益率 5.2228% -- --
4/29增发中标收益率 5.1783% -- --
5/6增发中标收益率 5.0390% -- --
5/13增发中标收益率 4.7991% -- --
5/20增发中标收益率 5.0037% -- --
(加权)
5/27增发中标收益率 4.9168% -- --
6/3 增发中标收益率 4.6916% -- --
(加权)
6/10增发中标收益率 4.7014% 4.0819% 4.8557%
(加权)
6/17增发中标收益率 4.6652% 4.0876% 4.8268%
(加权)
6/24增发中标收益率 4.6958% 4.1372% 4.8345%
(加权)
-------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月