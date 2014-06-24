更新版 1-新债招标：半年末前中国国开行四期债结果向好，大行需求稳定形成支撑

* 国开行四期债，结果均低于预期

* 投标倍数在2-3倍间，属较为中性水平

* 临近半年末，大行需求稳定支撑国开债 (新增市场评论等更多内容)

路透上海6月24日 - 在半年末将近之时，中国国家开发银行 周二招标的四期债，结果均低于预期。因大型银行目前资金压力不大，且国开债自身的手续费及流动性好优势支撑需求，其中一年和三年期收益率并低于农发上日同期债水平。

业内人士稍早透露，国开行招标的一至七年期四期债中标收益率(利率)依次为4.1372%、4.50%、4.6958%和4.8345%。此前市场预测均值分别为4.16%、4.52%、4.72%和4.88%。

上海一银行交易员认为，国开行四期债结果优于预期，应该主要受大行需求支撑。临近月末，“大行无压力，投机啥的小机构，都不(怎么)参与了。”

农发行周一下午招标发行的一、二、三年三期固息增发债，中标收益率分别为4.1726%、4.4966%和4.5426%。有可比性的一年和三年期债较国开债均高出约4个基点(bp)。

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年最新收益率分别为4.2787%、4.5803%、4.8030%和4.9114%。

以下是今日国开行招标新债的具体细节：

期限 发行量 中标收益率 预测均值 中标与预测 投标倍数

(亿元) (利率) 差距(bp)

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一年 60 4.1372% 4.16% -2.28 2.31倍

三年 50 4.50% 4.52% -2.00 2.48倍

五年 50 4.6958% 4.72% -2.42 2.77倍

七年 40 4.8345% 4.88% -4.55 2.41倍

一年品种为今年第13期 增发债，三年为今年第16期新发债，五年为今年第九期 增发，七年为第14期 增发。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、13、14增发及16期新发

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发行上限 3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标方式 1/3/5年：单一价格或利率(荷兰式)

七年：多重价格（美国式）

缴款日 6月26日

起息日 1/7年：6月9日

5年：4月8日

3年：6月26日

分销期 6月25日-6月26日

上市日 1年：6月30日

3/5/7年：7月2日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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包括今日，第9、13和14期债历次发行情况如下：

五年 一年 七年

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票面利率 5.44% 4.09% 4.77%

4/8增发中标收益率 5.5027% -- --

4/15增发中标收益率 5.3208% -- --

4/22增发中标收益率 5.2228% -- --

4/29增发中标收益率 5.1783% -- --

5/6增发中标收益率 5.0390% -- --

5/13增发中标收益率 4.7991% -- --

5/20增发中标收益率 5.0037% -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.9168% -- --

6/3 增发中标收益率 4.6916% -- --

(加权)

6/10增发中标收益率 4.7014% 4.0819% 4.8557%

(加权)

6/17增发中标收益率 4.6652% 4.0876% 4.8268%

(加权)

6/24增发中标收益率 4.6958% 4.1372% 4.8345%

(加权)