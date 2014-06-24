《热点聚焦》大规模召回过后，汽车业努力消除安全气囊爆炸隐患

**湿度可能是一个原因**

然而，如果正在进行的美国安全调查发现存在更多问题的证据，那么可能还会有更多汽车将被召回。

美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)正在检查，2002年之后制造的高田气体发生器是否很可能不合格，在高湿度环境下驾驶是否会加大气囊爆炸的风险。

这可能超出了高田和本田此前确定的生产故障范围。

高田在一封日期为6月11日的信件中对NHTSA表示，该公司将负责更换在2004年1月1日至2007年6月30日期间生产的某些驾驶员一侧安全气囊气体发生器，以及2000年6月至2004年7月期间生产的某些乘客一侧安全气囊气体发生器。该信件近日被公布在NHTSA网站上。

不过，高田没有承认这些气体发生器存在安全缺陷，称目前可获得的信息并没有表明这一点。该公司在该信件中称，“不论是高田，还是那些正在采取行动的车商...预计都不会承认产品存在这样的缺陷。”