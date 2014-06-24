《热点聚焦》大规模召回过后，汽车业努力消除安全气囊爆炸隐患

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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**湿度可能是一个原因**
然而，如果正在进行的美国安全调查发现存在更多问题的证据，那么可能还会有更多汽车将被召回。
美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)正在检查，2002年之后制造的高田气体发生器是否很可能不合格，在高湿度环境下驾驶是否会加大气囊爆炸的风险。
这可能超出了高田和本田此前确定的生产故障范围。
高田在一封日期为6月11日的信件中对NHTSA表示，该公司将负责更换在2004年1月1日至2007年6月30日期间生产的某些驾驶员一侧安全气囊气体发生器，以及2000年6月至2004年7月期间生产的某些乘客一侧安全气囊气体发生器。该信件近日被公布在NHTSA网站上。
不过，高田没有承认这些气体发生器存在安全缺陷，称目前可获得的信息并没有表明这一点。该公司在该信件中称，“不论是高田，还是那些正在采取行动的车商...预计都不会承认产品存在这样的缺陷。”
对于还有多少车辆可能成为召回目标的问题，高田的一位发言人周一并未立即置评。(完) (编译 白云/李春喜/石冠兰 审校 许娜)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月