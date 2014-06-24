香港个股：中能控股向嘉实基金配售约17%的股份，早盘曾涨9%

路透香港6月24日 - 于中国勘探及生产天然气的中国能源开发控股有限公司 周二公布，计划向嘉实基金公司配售约17%的股份，该股早盘曾涨9%。

中能控股在联交所一份声明中称，拟按每股0.101港元的价格，向嘉实基金管理有限公司配售约15.84亿股新股，相当于现有股本20%或经扩大后股本16.67%的股份。

配售价较周一收市价0.111港元折让9%，是次筹资所得1.6亿港元将用作集团一般营运资金。

“尽管本公司截至本公布日期尚未确定任何投资机会，惟董事认为本集团准备充足资金以应付合适机会实属适宜。”公告并称。

嘉实目前管理的资产超过4,000亿港元，在中国国内零售基金排名前三位。这次入股，嘉实将成为中能控股的第二大股东，最大股东王汉宁的持股比例将由23.48%摊薄至19.57%，公众持股亦由76.52%降至63.76%。

中能控股于5月与配售代理天行联合签订协议，按每股0.095港元配售最多约15.84亿股新股以及按4供1的比例进行供股，集资高至4.73亿港元。其后中能控股提出终止配售及供股计划，引发天行联合对其展开法律行动。

该公司主要在中石油集团旗下新疆塔里木盆地喀什北区块之指定地盘钻探、勘探、开发及生产石油及/或天然气，此外亦在香港营运汉宝酒楼。

该股早盘初段曾涨9%，触及0.121港元；香港时间11:23，升6.31%，报0.118港元。（完）

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