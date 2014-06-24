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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 11:39 BJT

《全球市场》亚股小幅升高，受乐观的全球经济数据提振

大宗商品方面，金价受到伊拉克情势升温的支撑，而铂金则下滑，因南非矿工工会宣布正式结束五个月的罢工。

现货金 持稳在每盎司1,316.10美元，市场在上周跳涨3%后进行盘整。

布兰特原油继续从九个月高位小幅下滑，因关于逊尼派武装分子叛乱可能切断伊拉克石油出口的担忧减退。

布兰特原油 下跌0.23美元至每桶113.89美元，美国原油8月合约 下跌0.51美元至105.66美元。(完) (编译/审校 石冠兰/朱晓军/张涛/许娜/李婷仪/于春红/孙茉莉/王兴亚)
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