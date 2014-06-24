《全球市场》亚股小幅升高，受乐观的全球经济数据提振

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
大宗商品方面，金价受到伊拉克情势升温的支撑，而铂金则下滑，因南非矿工工会宣布正式结束五个月的罢工。
现货金 持稳在每盎司1,316.10美元，市场在上周跳涨3%后进行盘整。
布兰特原油继续从九个月高位小幅下滑，因关于逊尼派武装分子叛乱可能切断伊拉克石油出口的担忧减退。
布兰特原油 下跌0.23美元至每桶113.89美元，美国原油8月合约 下跌0.51美元至105.66美元。(完) (编译/审校 石冠兰/朱晓军/张涛/许娜/李婷仪/于春红/孙茉莉/王兴亚)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。