中国新股：A股申购资金规模扩容逾两千亿元,网下配售成广种薄收

路透上海6月24日 - 在中国A股首次公开发行(IPO)6月中旬重启后，因新股发行市盈率相对较低，国内股票一级市场的申购资金规模提升了逾两千亿元人民币，但机构原本热衷的网下配售因回拨机制改变，导致其收益率大幅下降。

据路透统计数据，新一轮A股IPO申购冻结资金规模为5,617.4亿元，其中网上和网下申购冻结资金分别为3,813.8亿元和1,803.6亿元 。而在今年1月和2月时，总冻结资金规模一般在2,800亿元左右，其中网下配售冻结资金仅两三百亿元。

据此推算，主要由散户参与的网上配售申购资金增加了1,000亿元左右，而公募基金、保险资金及社保资金等参与的网下配售申购资金提高了1,500亿元左右。

申购资金大幅上升的主要原因是首批新股发行市盈率较低，以及市场普遍看好上市后新股的表现。粗略统计，首批五只新股的平均发行市盈率仅19倍，而1月时大多新股的发行市盈率超过30倍。

证监会稍早公布的新版新股发行办法设定了新的回拨机制，即网上投资者有效申购倍数超过150倍，回拨后网下发行比例不超过公开发行股数的10%，这使得在网上申购火爆情况下，近期发行的首批新股的网下配售占比基本上都是10%。

大多机构采取了提高网下申购资金量以加大中签股数的方式，不过据业内人士透露，就目前这种超低的网下配售比例，在扣去资金拆借成本后，申购新股盈利将较以往大幅下降。未来一些机构的网下申购策略或会有所改变。

以周二公布中签率的莎普爱思为例，其网下中签率约在0.10%。逾百家机构每家网下申购量为上限980万股，耗用资金2.14亿元，获配9,892股。若新股上市后涨50%-100%，其收益约为10万至20万元。而这些申购资金若全部来自交易所回购，资金成本约为7-8万元。