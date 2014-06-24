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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 17:22 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期续收贬，短线料持稳但须防月底大额购汇

* 人民币即期收贬，幅度较上日扩大
    * 中间价微幅高开，延续企稳态势
    * 汇价短线料保持稳定
    * 谨防月底大额购汇扰动

 (新增收盘报价)
    路透北京6月24日 - 中国人民币兑美元 即期周二继续收贬，且幅度较上日略
扩大。中间价微幅高开，延续企稳态势。交易员称短期内横盘整理可能性较高，但也要关注
临近月底时会不会出现大额购汇对汇率产生冲击。
    
    一股份行交易主管认为，短期内感觉美元涨势还没有被破坏。由于月初人民币反弹，购
汇需求有所推迟，本月而言感觉需求释放还未过半。同时由于半年末人民币相对较紧，也会
制约购汇需求在银行间市场释放，有大行还买了很多1周期掉期以缓解人民币紧张状况。
    
    而一中资大行交易员认为，客户层面近来预期较为分化，“坚定看涨（人民币）的非常
少...短期预计还是横盘走势，企业以观望为主，远期做得非常少，毕竟再长远些就看不清
楚了。”
    
    全球汇市方面，周二欧元和英镑保持稳定，稍晚英国央行总裁卡尼将作证词陈述，而德
国将公布企业景气调查，可能凸显欧元区和英国货币政策的背离。 
    
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PBO
 C>，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                         
 在岸市场人民币兑美元       今日               上日      升贬
 即期成交价格               6.2315             6.2266    -0.08%
 中间价                     6.1545             6.1557    0.02%
 成交额                     140亿美元                    
                                                         
 日内相对于中间价最大波幅   -1.25% (上限±2%)  日高      日低
 日内波动幅度(pips)         65                 6.2252    6.2317
 2014年来即期升贬值幅度     -2.85%                       
 1年期美元/人民币掉期升水   740                          
                                                         
                                                         
 离岸人民币市场,北京时间17  今日               上日      
 :13                                                     
 1年期NDF                   6.2345/82          6.2365    
 CNH即期                    6.2270/90          6.2226    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)
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