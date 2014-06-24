更新版 2-中国汇市：人民币即期续收贬，短线料持稳但须防月底大额购汇

* 人民币即期收贬，幅度较上日扩大 * 中间价微幅高开，延续企稳态势 * 汇价短线料保持稳定 * 谨防月底大额购汇扰动 (新增收盘报价) 路透北京6月24日 - 中国人民币兑美元 即期周二继续收贬，且幅度较上日略 扩大。中间价微幅高开，延续企稳态势。交易员称短期内横盘整理可能性较高，但也要关注 临近月底时会不会出现大额购汇对汇率产生冲击。 一股份行交易主管认为，短期内感觉美元涨势还没有被破坏。由于月初人民币反弹，购 汇需求有所推迟，本月而言感觉需求释放还未过半。同时由于半年末人民币相对较紧，也会 制约购汇需求在银行间市场释放，有大行还买了很多1周期掉期以缓解人民币紧张状况。 而一中资大行交易员认为，客户层面近来预期较为分化，“坚定看涨（人民币）的非常 少...短期预计还是横盘走势，企业以观望为主，远期做得非常少，毕竟再长远些就看不清 楚了。” 全球汇市方面，周二欧元和英镑保持稳定，稍晚英国央行总裁卡尼将作证词陈述，而德 国将公布企业景气调查，可能凸显欧元区和英国货币政策的背离。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PBO C>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2315 6.2266 -0.08% 中间价 6.1545 6.1557 0.02% 成交额 140亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.25% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 65 6.2252 6.2317 2014年来即期升贬值幅度 -2.85% 1年期美元/人民币掉期升水 740 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :13 1年期NDF 6.2345/82 6.2365 CNH即期 6.2270/90 6.2226 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)