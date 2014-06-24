更新版 2-中国汇市：人民币即期续收贬，短线料持稳但须防月底大额购汇

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
* 人民币即期收贬，幅度较上日扩大 * 中间价微幅高开，延续企稳态势 * 汇价短线料保持稳定 * 谨防月底大额购汇扰动 (新增收盘报价) 路透北京6月24日 - 中国人民币兑美元 即期周二继续收贬，且幅度较上日略 扩大。中间价微幅高开，延续企稳态势。交易员称短期内横盘整理可能性较高，但也要关注 临近月底时会不会出现大额购汇对汇率产生冲击。 一股份行交易主管认为，短期内感觉美元涨势还没有被破坏。由于月初人民币反弹，购 汇需求有所推迟，本月而言感觉需求释放还未过半。同时由于半年末人民币相对较紧，也会 制约购汇需求在银行间市场释放，有大行还买了很多1周期掉期以缓解人民币紧张状况。 而一中资大行交易员认为，客户层面近来预期较为分化，“坚定看涨（人民币）的非常 少...短期预计还是横盘走势，企业以观望为主，远期做得非常少，毕竟再长远些就看不清 楚了。” 全球汇市方面，周二欧元和英镑保持稳定，稍晚英国央行总裁卡尼将作证词陈述，而德 国将公布企业景气调查，可能凸显欧元区和英国货币政策的背离。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PBO C>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2315 6.2266 -0.08% 中间价 6.1545 6.1557 0.02% 成交额 140亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.25% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 65 6.2252 6.2317 2014年来即期升贬值幅度 -2.85% 1年期美元/人民币掉期升水 740 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :13 1年期NDF 6.2345/82 6.2365 CNH即期 6.2270/90 6.2226 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
================== 今日重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 *15:30 罗兵咸永道中国银行业研究报告记者会。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公布首季业绩。 国药控股公布首季业绩。 中远海运港口公布首季业绩。 粤海置地公布首季业绩。 中国铝业公布首季业绩。 东方证券公布首季业绩。 华能国际电力股份公布首季业绩。 马鞍山钢铁股份公布首季业绩。 15:30 朗廷股东周年大会。 4月26日（周三） 安徽海