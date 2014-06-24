企业并购：南非Woolworths计划买断亿万富豪Lew在Country Road的股权

路透悉尼6月24日 - 南非的Woolworths控股有限公司 周二提出，要从亿万富豪Solomon Lew手中购买澳洲服装零售商Country Road 的12%股权，作价2.13亿澳元。

Woolworths的这个提议料将帮助公司终结收购另一个更大目标David Jones 时所陷入的僵局。David Jones是澳洲第二大零售商，Woolworths原本要以22亿澳元购下，但遭到Lew的阻击。Lew已经积累了接近10%的David Jones股权，从而可能能够阻止Woolworths的收购计划。

David Jones的股票在早盘跳涨逾4%，尽管大盘整体趋弱。

Lew一直持有他在Country Road的少数股权，迄今已经坚持了17年。外界普遍认为他采用这种战术，是要迫使Woolworths买断他的股权，以此获利，这部分股权目前价值1.7228亿澳元。Country Road的其余股权都已经在Woolworths的掌握中。

Woolworths在提交给澳洲证券交易所的文件中，并未指明公司想要购买的Country Road股权的所有者是谁，只是表示公司希望通过拥有Country Road和David Jones，来实现“协同效益”。（完）