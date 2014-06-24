台湾债市：RP利率持稳区间高位，债券交割令寿险赎回

路透台北6月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳区间高位。今日有额度较大的金融债与公司债交割，大型寿险自数家投信抽钱，使得分配较为不均，跨月资金难觅。

交易员认为，短票市场成交利率飙高，连带影响可双边承做短票与债券RP的投信客户，将资金挪向短票市场，此让市场心生警惕，预料周五短率还有进一步走高的机会。

〞投信这几天很不稳定，我们尽量找法人或寿险拿钱。〞一位大型证券商交易员说。

另一家证券商交易员则指出，今日资金较为吃紧，有投信被寿险抽钱，且银行端的资金也较为紧张。

他认为，周五预估有350亿台币五年公债要交割，届时证券商料将有较大资金需求，因此不能排除RP利率有走高机会。

证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.54%比重较高。跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，0.65%比重增加。

票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.60%；极短天期公司债利率降至0.40-0.48%。

今日有兆丰银71亿金融债、中国输出入银10亿金融债、南亚 100亿公司债交割。

本周公债/公司债/金融债发行总额初估924亿台币，余日发行情况为：周三台银55亿金融债、新光银25亿金融债；周四台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债；周五信义房屋 30亿公司债、台银35亿金融债、五年期公债预计350亿台币。