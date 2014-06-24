中国货币市场：资金供求整体仍平稳，七天资金跨月但波动有限

路透上海6月24日 - 中国银行间资金市场周二隔夜及14天质押式回购利率 走高，不过更多受盘初高价成交以及信用债质押拉高均价因素带动，资金整体供求仍平稳，七天资金今日开始跨月，但利率波动有限。

市场人士并表示，本周公开市场到期投放量较少，央行虽仍维持一定力度的正回购操作，不过依旧为单日净投放状态，结合目前流动性状况，以及周四还有国库现金定存招标等因素，半年末资金料无虞。

“还行，比较平稳，前两天跨月的资金（供给）就不算少，今天大行七天（跨月）的资金也在出，”上海一银行交易员称。

他谈到，隔夜和14天回购利率上涨与资金供给状况关系不大，隔夜主要是受到开盘后的几笔高成交价的拉动，而月底前，部分非银机构较多使用信用债质押融资，也对成交均价形成不小扰动，

“拿利率（债）借比较容易，信用的就得高价借，有时加权（成交价）就被带上去了。感觉月底前资金应该没有问题了，26号（周四）还有500亿元现金定存投放，”他表示。

中国央行公开市场今日进行180亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种，中标利率持稳在4.00%。本周公开市场将有300亿元资金到期投放，全部为正回购到期，其中今日到期200亿元，以此计算，今日单日净投放20亿元。

财政部周一稍晚公告称，将于周四(26日)进行今年第六期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量500亿元人民币。

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9841 2.7733 +21.08

七天 3.4926 3.4695 +2.31

14天 4.9471 4.6457 +30.14

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.2050 3.5600 +64.50

七天 5.4300 5.0250 +40.50

14天 5.0000 5.1400 -14.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.7700 +23.00

七天 3.4800 3.4800 0.00

14天 5.0500 4.6000 +45.00

Shibor

其中:隔夜 2.9710 2.7550 +21.60

七天 3.4830 3.4480 +3.50

三个月 4.7679 4.7761 -0.82