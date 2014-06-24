企业并购：美国媒体收购公司Providence正洽购澳洲Ten Network--消息

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透悉尼6月24日 - 消息人士周二告诉路透，美国专业媒体收购公司Providence Equity Partners正在洽谈收购澳洲广播电视业者Ten Network Holdings 。
若达成协议，澳洲一些持有Ten Network大量股权的大人物必须黯然退出。然在媒体公司广告营收不振情况下，对那些投资回报不佳的小股东来说，这或许是种慰藉。
根据最新年报，Ten Network的四大股东有澳洲首富矿业大亨Gina Rinehart，新闻集团 老板梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的儿子Lachlan Murdoch、澳洲博彩业亿万富豪James Packer，以及地方电视台老板Bruce Gordon。
消息人士表示，Providence正在与Ten Network的高层就可能的收购进行初步协商。该人士熟知情况，但未获授权公开发言。
消息人士并称，磋商在刚开始的阶段，没有保证会达成交易。
Ten Network发言人并未回电，Providence发言人拒绝置评。
Ten Network在6月19日发布获利警讯，称预期2014财年电视营收最多将较上财年减少4.5%。
该公司股价持平在0.252澳元，较1月创下的年内高位0.38澳元下跌了34%。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月