企业并购：美国媒体收购公司Providence正洽购澳洲Ten Network--消息

路透悉尼6月24日 - 消息人士周二告诉路透，美国专业媒体收购公司Providence Equity Partners正在洽谈收购澳洲广播电视业者Ten Network Holdings 。

若达成协议，澳洲一些持有Ten Network大量股权的大人物必须黯然退出。然在媒体公司广告营收不振情况下，对那些投资回报不佳的小股东来说，这或许是种慰藉。

根据最新年报，Ten Network的四大股东有澳洲首富矿业大亨Gina Rinehart，新闻集团 老板梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的儿子Lachlan Murdoch、澳洲博彩业亿万富豪James Packer，以及地方电视台老板Bruce Gordon。

消息人士表示，Providence正在与Ten Network的高层就可能的收购进行初步协商。该人士熟知情况，但未获授权公开发言。

消息人士并称，磋商在刚开始的阶段，没有保证会达成交易。

Ten Network发言人并未回电，Providence发言人拒绝置评。

Ten Network在6月19日发布获利警讯，称预期2014财年电视营收最多将较上财年减少4.5%。