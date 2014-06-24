中国金融：融360推理财产品搜索比价，因应利率市场化趋势

国际油市：OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透上海6月24日 - 随着中国利率市场化的步伐加快，国内首家金融垂直搜索平台--融360加大了开疆辟土的力度。继推出个人贷款和信用卡搜索比价外，近日该公司又推出理财产品搜索比价服务。
据公司介绍，融360理财平台为用户提供了集银行理财产品、互联网理财产品、网贷投资等数千种理财产品的查询、筛选、比较功能，让用户可以更直观的找到符合自己需求的理财产品。
融360联合创始人、首席执行官叶大清表示，用户可以根据自身的资金灵活度、资金额度和风险承受程度对特定理财产品进行搜索比价，融360的专业团队也会定期推荐收益比较稳定，风险较低的理财产品。
“中国已进入全民理财时代。”他说，如今理财产品爆炸性增长，存款利率事实上的市场化造成太多理财产品可供选择，不同理财方式收益差距较大，理财用户往往难以比较和选择。
目前国内居民获得理财信息主要通过朋友介绍、银行网点及网上查找，获得渠道较为单一。而融360向有理财需求的居民免费提供理财信息，不会采取类似百度 搜索那样的竞价排名商业模式。
2012年上线的融360，开始业务是为用户提供各种银行和金融机构的贷款搜索、比较和推荐，之后其将业务拓展至信用卡申办。据叶大清介绍，去年融360的用户网上贷款申请量超过5,000亿元，今年估计超过2万亿元。
融360已进了两轮融资，共融资近4,000万美元，投资机构包括凯鹏华盈（KPCB）、清科集团、光速安振中国创投、红杉资本等。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
================== 今日重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 *15:30 罗兵咸永道中国银行业研究报告记者会。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公布首季业绩。 国药控股公布首季业绩。 中远海运港口公布首季业绩。 粤海置地公布首季业绩。 中国铝业公布首季业绩。 东方证券公布首季业绩。 华能国际电力股份公布首季业绩。 马鞍山钢铁股份公布首季业绩。 15:30 朗廷股东周年大会。 4月26日（周三） 安徽海