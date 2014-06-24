新闻稿：中油燃气收购油气田不会对评级产生影响--穆迪

（以下中文新闻稿由穆迪提供。）

香港，2014年6月23日—穆迪投资者服务公司表示，中油燃气集团有限公司 (中油燃气) 收购加拿大油气田对其Ba1评级与稳定展望幷无即时影响。

6月20日，中油燃气宣布已通过协议安排方式以2.35亿加元收购Baccalieu Energy Inc (未评级) ，后者在加拿大拥有幷运营多个油气田。

2014年1季度Baccalieu日均产量为4,244桶油当量，其中67%为轻质原油与天然气凝析液，另外33%为天然气。

上述收购交易的完成有待取得Baccalieu现有股东与监管当局的批准。监管当局将根据加拿大《竞争法》(Competition Act) 对交易进行审查。

穆迪分析师潘凯颐表示：“该收购交易对中油燃气的财务状况幷无重大影响，因为该收购交易的大部分资金将来自中油燃气所持现金。”

上述收购交易是中油燃气提升其从上游到下游业务价值链的长期措施的一部分。中油燃气计划在基础设施到位后将Baccalieu油气田所产天然气通过船运方式输出。

该收购交易旨在利用北美天然气与其它产地相比的价格优势。

穆迪预计在未来12-18个月内，该交易将令中油燃气的留存现金流/调整后债务比例从2013年的21%小幅提高至24%-27%，而主要原因是收购油气田的利润合幷。

此外，该公司债务/资本比率将维持在42-45%，接近2013年底43%的水平。

该水平符合中油燃气当前的Ba1评级。

因勘探与生产业务风险较高，且油气价格自身具有波动性，上述收购交易将加大中油燃气的业务风险。

此外，穆迪预计至少在未来12-18月内中油燃气将面临整合风险，因为该收购交易是中油燃气首次收购海外勘探与生产资产。

“但穆迪认为此类风险可控，原因是相对于中油燃气的业务规模而言，该交易规模适中，且交易所涉加拿大油气田有望持续产生运营现金流。” 潘凯颐补充道。

该收购所涉油气田2013年产生的运营现金流为5,000万加元。

上述评级所采用的主要评级方法是2013年12月发布的《受监管电力与燃气公用事业》(Regulated Electric and Gas Utilities) 。关于上述评级方法报告，请流览www.moodys.com信用政策页。