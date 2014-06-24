中国债市动态：现券波动较小，公开市场单日净投放缩量但资金平稳

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透上海6月24日 - 中国银行间市场周二现券波动较小；央行公开市场正回购操作量略超预期，单日净投放缩量，不过场内资金面稳定，可跨月底的七天质押式回购利率仅微涨，机构对后续资金预期亦较乐观，现券表现亦波澜不惊。
“市场比较均衡，现券(收益率)也就1-2个bp的波动。”上海一商业银行交易员称。
他并指出，早间央行宣布公开市场进行180亿元人民币28天期正回购，单日净投放明显缩量，IRS小幅上行1-2bp，但七天回购定盘利率 与上一交易日持平，显示资金面较为稳定，IRS市场反应亦回归平静。
央行公告显示，公开市场今日进行180亿元28天正回购，中标利率续持平在4.0%；周二正回购到期为200亿元，据此计算单日净投放20亿元，较上周同期缩减六成。
中国银行间资金市场周二隔夜及14天质押式回购利率 走高，不过更多受盘初高价成交以及信用债质押拉高均价因素带动，资金整体供求仍平稳，七天资金今日开始跨月，但利率波动有限。
剩余期限约6.56年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为4.9195%/4.8834%，上日尾盘为4.9242%/4.8749%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.572元，较上日结算价涨0.042元，或0.04%。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。