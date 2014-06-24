中国债市动态：现券波动较小，公开市场单日净投放缩量但资金平稳

路透上海6月24日 - 中国银行间市场周二现券波动较小；央行公开市场正回购操作量略超预期，单日净投放缩量，不过场内资金面稳定，可跨月底的七天质押式回购利率仅微涨，机构对后续资金预期亦较乐观，现券表现亦波澜不惊。

“市场比较均衡，现券(收益率)也就1-2个bp的波动。”上海一商业银行交易员称。

他并指出，早间央行宣布公开市场进行180亿元人民币28天期正回购，单日净投放明显缩量，IRS小幅上行1-2bp，但七天回购定盘利率 与上一交易日持平，显示资金面较为稳定，IRS市场反应亦回归平静。

央行公告显示，公开市场今日进行180亿元28天正回购，中标利率续持平在4.0%；周二正回购到期为200亿元，据此计算单日净投放20亿元，较上周同期缩减六成。

中国银行间资金市场周二隔夜及14天质押式回购利率 走高，不过更多受盘初高价成交以及信用债质押拉高均价因素带动，资金整体供求仍平稳，七天资金今日开始跨月，但利率波动有限。

剩余期限约6.56年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为4.9195%/4.8834%，上日尾盘为4.9242%/4.8749%。