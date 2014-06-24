《热点透视》解决阿根廷债务违约危机对策已所剩不多

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson

路透纽约6月23日 - 阿根廷政府周末在美国各大报买下广告版面，声明自己有意继续偿还债务。支付15亿美元给拒绝参与2005及2010年债务重整的主要势力，是一回事，但如果要清偿所有剩余旧债，阿根廷290亿美元的官方储备可能要失血一半，而且还会得罪那些当初参与重整的债权人。阿根廷左右为难，转圜空间很有限。

阿根廷政府对纽约法院的判决提起上诉，但美国最高法院拒绝受理，基本上这就表示，如果阿根廷不清偿对冲基金Elliott Management持有的重整前旧债券，就很难偿付任何债权人。迫在眉睫的问题就是一笔6月30日必须偿付新债持有人的9亿美元款项。

如果先不管国家尊严问题，阿根廷总统费尔南德斯可以轻易还清Elliott的债权。和阿根廷官方储备规模及1,380亿外债相比，这笔钱只是小数目。但Elliott并不是唯一一家拒绝债务重整的债权人，根据阿根廷经济部估计，如果连本带利全额偿付所有钉子户，总额将达150亿美元。这对官方储备的损耗程度就会提高许多，不过相对于阿根廷的外债总额或是逾5,000亿美元的国内生产总值(GDP)，仍然不算大。

让这些钉子户全身而退，也会惹恼持有重整后新债的债权人。这些债权人的持债价值都减记了70%左右，而且阿根廷政府曾经承诺过，钉子户不会得到更佳待遇。新债的年息为8.28%，同时附有GDP连动红利。这批债权人在阿根廷违约之前持有的债券，累计到现在，收回的价值应该已经接近一半，这肯定会是阿根廷愿意支付给钉子户的上限。但这八成还是低于Elliott对冲基金愿意接受的最低下限。

以债券形式付给钉子户，或许可以解决一些问题。如果选择另一条路，向新投资人发行约100亿美元的债券，筹集现金还债，对于阿根廷这样一个"CCC-"评等的国家，金额就会超出一般可行范围。而且如果阿根廷精心设计一下呈现方式，透过一个新的债券组合方式，或许可以不会太明显地让Elliott对冲基金拿到比重整后债权人更好的待遇。

这个作法甚至有类似的前例可循：阿根廷政府今年稍早就是以债券组合提供给西班牙Repsol ，补偿几年前Repsol在阿根廷YPF 的持股遭国有化一事。阿根廷政府仍然还在协商一些办法，以避免再度发生债务违约--但弹性空间看来很有限。(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)