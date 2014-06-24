《热点聚焦》竞购阿尔斯通失利，西门子执行长依然面子里子兼具

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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**Kaeser的挑战**
部分分析师认为，西门子收购阿尔斯通未果，错失了一个机遇。
阿尔斯通的燃气涡轮机业务拥有大量用户基础和服务合同，将帮助西门子获取高增长率、高利润率的业务，这也正是Kaeser觊觎之处。
如今通用电气成功收购阿尔斯通，西门子再也不能号称是唯一的全球大型电网及发电设备公司。
更大范围内，Kaeser仍然面临一个挑战，就是与通用电气、瑞士ABB 等竞争对手缩小盈利能力差距。为了实现该目标，他承诺将通过精简公司机构，带动年生产力提高10亿欧元。
他最大的挑战仍是对西门子及其庞杂的业务实施转型。
“Kaeser先生对股东承诺了很多，人们也高度期望情况改善，”DWS基金经理Marcus Poppe表示，“但迄今数据还没有出现好转。”(完) (编译 王冠中/李爽/郑茵/朱晓军；审校 高琦/戴素萍/杜明霞/石冠兰)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月