《热点聚焦》竞购阿尔斯通失利，西门子执行长依然面子里子兼具

**Kaeser的挑战**

部分分析师认为，西门子收购阿尔斯通未果，错失了一个机遇。

阿尔斯通的燃气涡轮机业务拥有大量用户基础和服务合同，将帮助西门子获取高增长率、高利润率的业务，这也正是Kaeser觊觎之处。

如今通用电气成功收购阿尔斯通，西门子再也不能号称是唯一的全球大型电网及发电设备公司。

更大范围内，Kaeser仍然面临一个挑战，就是与通用电气、瑞士ABB 等竞争对手缩小盈利能力差距。为了实现该目标，他承诺将通过精简公司机构，带动年生产力提高10亿欧元。

他最大的挑战仍是对西门子及其庞杂的业务实施转型。

“Kaeser先生对股东承诺了很多，人们也高度期望情况改善，”DWS基金经理Marcus Poppe表示，“但迄今数据还没有出现好转。”(完) (编译 王冠中/李爽/郑茵/朱晓军；审校 高琦/戴素萍/杜明霞/石冠兰)