更新版 1-新债招标：台湾五年公债截标后利率仍高于预期，显示市场需求疲弱

(新增财政部与市场评论)

路透台北6月24日 - 台湾五年103/9期公债 得标利率周二在截标后仍高于预期。财政部表示，主要因投资人下标状况分散，对于近期债市殖利率一路走扬，将谨慎看待。

央行中午标售的103/9得标利率为1.20%，高于市场预估的1.15-1.18%，较上次同年期公债标售得标利率1.08%走升12个基点。受财政部截标影响，103/9实际发行额为328.539亿台币，原预计发行350亿台币。投标总额406.5亿台币，投标倍数1.16倍，低于上次10年公债103/6R的1.38倍。

对于标售结果，一票券商资深交易员认为，相较于先前国库署对利率的坚持，这次却截在预期区间之上，且投标倍数又更低，显示买盘正在向后退守。

〞不知道他们(投资盘)看到了什么，这通常要几个月后才会揭晓。〞他说。

受103/9得标利率高于预期冲击，本地时间13:18时，103/9发行前交易殖利率弹4.0基点报1.2050%，10年公债103/6 殖利率则弹升2.65基点报1.6350%。

另一证券商交易员则称，得标结果显示需求面相当不妙，比想像中更弱。这让已经套牢在五年券的交易商压力更大，后市殖利率上弹的动能不能小觑。

103/9各行业的得标比重方面，银行业得标比重44.45%、证券业40.48%、票券业11.72%、保险业3.35%。(完)