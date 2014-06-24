更新版 1-新债招标：台湾五年公债截标后利率仍高于预期，显示市场需求疲弱

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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(新增财政部与市场评论)
路透台北6月24日 - 台湾五年103/9期公债 得标利率周二在截标后仍高于预期。财政部表示，主要因投资人下标状况分散，对于近期债市殖利率一路走扬，将谨慎看待。
央行中午标售的103/9得标利率为1.20%，高于市场预估的1.15-1.18%，较上次同年期公债标售得标利率1.08%走升12个基点。受财政部截标影响，103/9实际发行额为328.539亿台币，原预计发行350亿台币。投标总额406.5亿台币，投标倍数1.16倍，低于上次10年公债103/6R的1.38倍。
对于标售结果，一票券商资深交易员认为，相较于先前国库署对利率的坚持，这次却截在预期区间之上，且投标倍数又更低，显示买盘正在向后退守。
〞不知道他们(投资盘)看到了什么，这通常要几个月后才会揭晓。〞他说。
受103/9得标利率高于预期冲击，本地时间13:18时，103/9发行前交易殖利率弹4.0基点报1.2050%，10年公债103/6 殖利率则弹升2.65基点报1.6350%。
另一证券商交易员则称，得标结果显示需求面相当不妙，比想像中更弱。这让已经套牢在五年券的交易商压力更大，后市殖利率上弹的动能不能小觑。
103/9各行业的得标比重方面，银行业得标比重44.45%、证券业40.48%、票券业11.72%、保险业3.35%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月