市场讯号：中国央行勾勒利率走廊+中期利率货币政策框架--PDF版本****

中国央行正在推进货币政策框架从数量型向价格型重大转变，并愈渐清晰勾勒出利率走廊+中期政策利率的价格型调控机制，以适应全球失衡调整和中国基础货币投放渠道变化的挑战，期冀更好达成货币政策多重目标。 中国央行自2012年6月通过启动公开市场逆回购操作，来开启价格型调控机制转型之旅，并在去年初通过创设常备借贷便利（SLF）等工具组合来逐步打造利率走廊。然而，中国国际收支去年上半年及今年上半年顺差波动，使得中国货币政策价格型调控转型进程并非一帆风顺。 全球主要央行通过公开市场操作使得短期利率处于目标区间之内的利率走廊机制，更多利于短期利率稳定。但全球金融危机后的央行实践以及中国当前社会融资成本高企的现状表明，短期利率和中长期利率可能脱节，需要政策指引来加以弥合。这意味着央行货币政策仅作用于短期利率并不够，利率走廊机制也待完善。