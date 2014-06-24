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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 13:15 BJT

香港股市：早盘小幅反弹，但中资能源股普遍受反腐影响全线走软

路透香港6月24日 - 香港股市周二早盘缩减部分上日跌幅，中国内地股市亦在震荡交易中小幅走高。

但港股升幅有限，因中国天然气和石油公司受该行业反腐影响而下滑。

截至中午时分，恒生指数 和恒生国企指数 均涨0.4%。

中资能源企业普遍走软，中国当局周一正式对原发改委副主任刘铁男提起公诉。

中海油 跌1%，中石化 跌0.6%，中石油 跌0.5%。(完)
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