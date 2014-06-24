香港金融：金管局制定私人财富管理从业员标准，以提升专业水平

路透香港6月24日 - 香港金融管理局周二称，已为私人财富管理从业员制定一套非法定的专业标准，以提升行业专业水平及持续发展能力。

面对亚洲区内私人银行或财富管理服务需求增加以及金融创新及财务工程增加了金融产品的复杂性，金管局于2012年9月成立专责小组，为私人财富管理从业员制定“优化专业能力架构”（优化架构），小组成员包括自来私人财富管理公会、香港银行学会、香港证券及投资学会以及财资市场公会的代表。

金管局称，“今天推出的优化架构是融合私人财富管理业及专业培训机构所作的努力，并汲取金管局的意见而订立的架构，藉此持续提升私人财富管理从业员的专业能力、专业道德及合规水平，并为私人财富管理业培育及维持业内专才。”

优化架构乃独立于现行证券业发牌或注册制度的非法定架构，金管局鼓励以私人银行形式营运或设有专责私人银行部门的注册机构采纳优化架构。

金管局称，将会在监管过程中考虑私人银行实施优化架构的情况，尤其已完成符合优化架构基准的培训课程和考试的相关从业员人数，作为评核私人银行有否履行责任以确保员工符合专业能力及持续专业发展要求的其中一项主要因素，而有关评核结果将会影响金管局日后配置监管资源及设定监管焦点。

负责优化架构行政管理的香港私人财富管理公会表示，优化架构是业内首次为合资格从业员提供一套共同的能力参考基准，并持续推动其专业发展。

根据优化专业能力架构的参考基准，私人财富管理公会制订了称为“注册私人财富管理师（CPWP）”的专业资格。私人财富管理公会将负责管理CPWP认证，并配合公会成员机构从业员对持续专业培训的要求。

私人财富管理公会行政委员会副主席兼德意志资产及财富管理董事总经理严乐居表示，“相信优化架构的推出将巩固香港作为区内财富管理中心的地位。”

香港银行公会主席兼中银香港总裁和广北亦指出，“相信优化架构的推出将有助提升香港在私人财富管理业方面的道德水平和合规知识，以及客户顾问服务质素，务求与其他主要私人财富管理中心看齐。”

私人财富管理公会为自发组织，注册为担保有限公司，并独立于香港银行公会。其成员有27个，其中包括中银香港 、花旗银行 、瑞信集团 、德意志银行 、高盛集团 、香港上海汇丰银行 、渣打银行 、瑞士银行 等等。（完）

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